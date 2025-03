Tuchel kihirdette első válogatott keretét, Rashford is visszatér

Az angol válogatott március 21-én Albiániával, három nappal később Lettországgal csap össze vb-selejtezőn a Wembleyben. Az új szövetségi kapitány, Thomas Tuchel kihirdette első keretét, amelyben megtalálható Marcus Rashford is.

A támadó legutóbb tavaly márciusban Brazília ellen szerepelt a nemzeti csapatban, de újra formába lendült, mióta januárban kölcsönvette őt az Aston Villa. Bár gólt még nem szerzett, négy gólpasszt kiosztott, és a játéka is feljavult. A 27 éves labdarúgó korábban 60 alkalommal viselhette a válogatott mezét.

Tuchel két újoncot is behívott, közülük Dan Burn korosztályos válogatott sem volt, de hosszú ideje alapembere a Newcastle Unitednek. A 32 éves labdarúgó ráadásul sokoldalú, a védelem közepén és a bal oldalán is bevethető.

Miles Lewis-Skelly az idény egyik nagy felfedezettje az Arsenalban, a 18 éves labdarúgó csak szeptemberben mutatkozott be a londoniaknál. Az elsősorban bal oldali védőként bevethető Lewis-Skelly szükség esetén a középpályán is használható. Korábban már volt kerettag, de még nem mutatkozott be az első csapatban a Burnley kapusa, James Trafford, valamint a Liverpool védője, Jarell Quansah.

Dominic Solanke a sérüléséből visszatérve behívót kapott Tucheltől, és 2023 ősze óta először játszhat válogatott meccset Jordan Henderson, az Ajax rutinos középpályása is.

AZ ANGOL KERET

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley)

Védők: Dan Burn (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (AC Milan)

Középpályások: Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Marcus Rashford (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham)