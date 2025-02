Tuboly Máté: Nagyon büszke vagyok a csapatra

Tuboly Máté (jobbra) és csapata elhozott egy pontot Nagyszombatból (Fotó: DAC)

Annak ellenére, hogy a tabellán hátrább helyezkedik el ellenfelénél, a DAC dominált a pályán a Spartak Trnava ellen. A statisztikák is ezt igazolják: több helyzetük és kapura lövésük adódott, s az XG-mutatójuk is jobb volt. A csallóközi együttesnek lehetősége volt vezetést szerezni, ám Andzouana büntetőjét kivédte a hazai kapus. A Nagyszombat is kihagyott egy tizenegyest, viszont ezután előnybe került. A Dunaszerdahely nem adta fel, a hajrában Barisic góljával egyenlített. A csapat játékban és csapategységben is előrelépett, amit Tuboly Máté és edzőjük, Branislav Fodrek is kiemelt.

„Ilyen a foci. Ami az egyik oldalon bemegy, a másikon nem. A kezünkben volt ez a nagy iramú meccs. A játékot tekintve mi voltunk a jobbak, ám az ellenfelünk is nagyon jó volt. Örülünk, hogy a végén sikerült egyenlítenünk, értékes pontot szereztünk a rangadón”– kezdte az értékelést a Nemzeti Sportnak a dunaszerdahelyiek középpályása, Tuboly Máté.

„Igazából csak az hagyja ki a tizenegyest, aki odaáll. Nincs ezzel semmi baj. Megyünk tovább, a következőt vagy ő, vagy más berúgja. Ugye nemsokára a hazaiak is büntetőt végezhettek el. Éreztem előre, hogy kapusunk, Alekszandar Popovics megfogja. Így igazságos a futball” – folytatta a magyar játékos.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert óriási melót tettünk bele a meccsbe, van igazság a földön. Sokkal jobban nézünk ki most, mint ősszel. Erre lehet építeni a továbbiakban is” – zárta le Tuboly Máté.

,,Kár, hogy nem értékesítettük a büntetőt, vagy hogy Barisic nem használta ki a helyzetét. Ugyan a hazaiak is kihagyták a tizenegyest, ennek ellenére gólt kaptunk. Örülök, hogy a csapat nem adta fel és sikerült kiegyenlítenünk. Nehéz volt a hazaiak ellen játszani az első gól után, de ezt és a második félidő alakulását figyelembe véve elégedettek vagyunk az egy ponttal is” – nyilatkozta a sajtótájékoztatón a DAC mestere Branislav Fodrek.

A Nagyszombat mestere, Michal Gasparík tizenkét éve együtt játszott Fodrekkel a DAC-ban, úgyhogy mindkettőjüknek különös volt a tegnapi találkozó.

„Branislavot meg kell dicsérnem. Nagyon jól néz ki a csapata, s ha még hozzátesszük szlovák viszonylatban a DAC magas minőségét, akkor nagyon nehéz lesz ellene játszani. Úgy gondolom, hogy ezt a saját bőrén fogja érezni már a jövő héten a Zsolna, majd a felsőházi rájátszásban az összes csapat” – nyilatkozta Michal Gasparík.