Rivaldo fia a kínai másodosztályba igazolt – hivatalos

A Gheorghe Hagi által irányított román klub közleményéből kiderült, hogy a kínaiak 250 eurót fizettek Rivaldinhóért, aki a legendás brazil aranylabdás, Rivaldónak a fia. „A Farul Constanța és a kínai QD Red Lions csapata megállapodott Rivaldo Vítor Borba Ferreira Junior átigazolásáról” – olvasható a Farul hivatalos honlapján kiadott közleményében.

Rivaldinho a 2023-2024-es idény elején érkezett a Farulhoz, ahol minden sorozatot figyelembe véve 72 találkozón lépett pályára, valamint 14 gólt és hét gólpasszt jegyzett. „Köszönjük, Riva a Farul mezében végzett valamennyi erőfeszítésedet, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz” – írják még a közleményben.

A 29 éves Rivaldinho – aki a Farul előtt Portugáliában, Bulgáriában és Lengyelországban is megfordult, de marandót igazán sehol nem alkotott – arról beszélt az átigazolását követően, hogy nem szereti, amikor egyesek édesapjához hasonlítják: „A világnak nagy elvárásai vannak. Az emberek azt hitték, hogy apám szintjén leszek, nehezen értik meg, hogy ő már nem futballozik és nem is lesz többé. Attól, hogy a fia vagyok, még nem leszek ugyanaz. Nehéz feladat még a szintjének a tíz százalékát is elérni” – fogalmazott Rivaldinho az OrangeSportnak adott interjújában.