A skót élvonalban folytatja a Ferencvárostól távozó holland védő

Mats Knoester két és fél évre írt alá a skót csapathoz, amely remekül kezdte az idényt, ám november eleje óta képtelen bajnoki meccset nyerni – immár 14 forduló óta hiába vár győzelemre.

„Voltak más ajánlataim is, de amikor értesültem az Aberdeen érdeklődéséről, azonnal jönni akartam – idézi a skót klub honlapja Knoestert. – Eddig is patinás klubként tekintettem az Aberdeenre, és megérkezve valóban profi körülmények közé csöppentem. Jó bajnokság, régi futballkultúra, alig várom a bemutatkozást. Számomra most nagyon fontos lenne, hogy állandó játéklehetőséghez jussak, és megmutathassam, mit tudok.”

A 26 éves holland védő 2022 nyarán került az FTC-hez a Heracles Almelótól, 71 mérkőzésen lépett pályára a zöld-fehérek színeiben, egy gólt szerzett, a napokban kétszeres magyar bajnokként távozott.

Knoester a 2023–2024-es idényt kölcsönben a dán AGF-ben töltötte, és bár utána visszatért, a 2024. őszi szezonban bajnoki meccsen már nem lépett pályára a Ferencvárosban.