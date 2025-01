Szombati sportműsor: Katarral játszanak férfi kéziseink a vb-n; pályán a Liverpool és a Real Madrid

Szombaton a magyar férfi kézilabda-válogatott Katarral játszik a világbajnokság középdöntőjében. A női kézi Bajnokok Ligájában a Ferencvárosnak és a Győri Audi ETO KC-nek szurkolhatunk. Az NB I-es csapatok közül az MTK, a Nyíregyháza, az Újpest és az ETO FC Győr is felkészülési mérkőzést játszik. A Manchester City a Chelsea-vel vív rangadót, de pályára lép a Liverpool is az angol Premier League-ben. Bajnokin szerepel a Real Madrid és a Bayern München is, a Juventus a Napolihoz látogat a Serie A-ban. Jön az Australian Open női egyesének döntője, és lesz még kosárlabda, valamint jégkorong is a programban.

JANUÁR 25., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

13.15: MTK Budapest–Tatabánya (NB II), Sándor Károly Labdarúgó Akadémia

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–FC Kosice (Kassa, szlovák I.)

14.00: Újpest–Teksztilac Odzsaci (szerb I.)

17.30: ETO FC Győr–Velez Mostar (bosnyák I.), Lara ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

16.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

16.00: Brighton & Hove Albion–Everton

16.00: Liverpool–Ipswich Town (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Southampton–Newcastle United

16.00: Wolverhampton Wanderers–Arsenal (Tv: Match4)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1) ANGOL CHAMPIONSHIP

29. FORDULÓ

13.30: Luton Town–Millwall (Tv: Match4) FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ

17.00: Monaco–Rennes

19.00: Strasbourg–Lille

21.05: Paris SG–Reims NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Heidenheim

15.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Bayern München

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

15.30: RB Leipzig–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Bochum (Tv: Arena4) NÉMET 2. BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

13.00: Köln–Elversberg (Tv: Arena4)

20.30: Hertha–Hamburg (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

15.00: Como–Atalanta

18.00: Napoli–Juventus (Tv: Match4)

20.45: Empoli–Bologna (Tv: Match4) PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19. FORDULÓ

21.30: Sporting CP–Nacional (Tv: Sport1) SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Valladolid–Real Madrid (Tv: Spíler2) TÖRÖK SÜPER LIG

21. FORDULÓ

17.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

10.00: világkupa, nők, lesiklás, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport2)

11.15: világkupa, férfiak, lesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2) ATLÉTIKA

11.00: fedett pályás világsorozat, Asztana (Tv: M4 Sport) BIRKÓZÁS

10.00: Kötött-, szabadfogású és női válogató, BHSE DARTS

19.00: Dutch Masters (Tv: Sport2) GOLF

20.00: PGA Tour, Farmers Insurance Open (Tv: Eurosport2) GYORSKORCSOLYA

18.00: világkupaverseny, Calgary JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.45: HC Bolzano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19 KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Olaszország–Svájc

18.00: Csehország–Dánia

20.30: Németország–Tunézia

II. CSOPORT (VARASD)

15.30: Hollandia–Ausztria (Tv: M4 Sport)

18.00: Katar–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Franciaország–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (POREC)

15.30: Algéria–Kuvait

18.00: Guinea–Lengyelország

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

D-CSOPORT

20.00: Paris 92 (francia)–Bensheim-Auerbach (német) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA-Mol Esztergom

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–MTK Budapest

18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC

18.00: Váci NKSE–DVSC Schaeffler KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Alba Fehérvár–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–SZTE-Szedeák

NŐI NB I

17.00: VBW CEKK Cegléd–Serco Uni Győr

18.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd

19.00: TFSE-MTK–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós

19.00: E.ON ELTE BEAC–Darazsak Sportakadémia RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Kaposvári NRC–MÁV Előre Foxconn

18.15: Újpesti TE–Vasas Óbuda (Tv: M4 Sport+) SÍLÖVÉSZET

15.00: világkupa, férfiak, váltó, Antholz (Tv: Eurosport1) SÍUGRÁS

16.15: világkupa, férfiak, HS 235, Oberstdorf (Tv: Eurosport1) SZABADSTÍLUSÚ SÍ

19.50: világkupa, párhuzamos buckasí, férfiak és nők, Watervill (Tv: Eurosport1) TENISZ

Australian Open

Női egyes, döntő

9.30: Arina Szabalenka–Madison Keys (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!

Férfi páros, döntő

11.00: Simone Bolelli, Andrea Vavassori–Harri Heliovaara, Henry Patten (Tv: Eurosport1) TEREPKERÉKPÁR

15.00: világkupa, férfiak, Maasmechelen (Tv: Eurosport2) VÍVÁS

Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha

8.00: férfi egyéni selejtező

Kard-világkupaverseny, Plovdiv

8.00: 64-es tábla VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, NYOLCADDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.30: CN Barcelona (spanyol)–VasasPlaket

19.00: BVSC-Manna ABC–Primorac Kotor (montenegrói)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. forduló

A-csoport

12.30: Sabadell (spanyol)–Dunaújváros

B-csoport

19.00: Plebiscito Padova (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

D-csoport

17.00: BVSC-Manna ABC–Sant Andreu (spanyol)

18.00: UVSE Helia-D–Orizzonte Catania (olasz)

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

17.00: Szegedi VE–Kaposvári VK A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Erdei Márk, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Szalai Kristóf, Erdei Márk

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: A férfi kézilabda-világbajnokságon szereplő kis országok létjogosultsága a kontinenstornán; Studer Ágnest, a Pécs női kosárlabdázóját hívjuk

8:00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti Sportkrónika; Szántó Petra a telefonnál, akivel az Australian Open döntőiről beszélünk

9:00: Érkezik a stúdióba Bánki József és Dragóner Attila, téma a Ferencváros Európa-liga-mérkőzése

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő-műsorvezető: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal. Szerkesztő: Olasz Gergő

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Regős László, Szabó Bence

15.00: Interjú Szűcs Kornéllal; a napi kézilabda-mérkőzések felvezetése. Szakértő: Marosán György

16.00: Közvetítés a Gloria Bistrita–Ferencváros női kézilabda BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél

18.00: Közvetítés a Magyarország–Katar férfi kézilabda-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Bera Emese; közvetítés a Győri ETO–Buducsnoszt női kézilabda BLmérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

20.00: A mérkőzések utáni értékelések

21.00: A BVSC–Primorac Kotor férfi vízilabda Eurokupa-mérkőzés értékelése; összeállítás az egy hét múlva kezdődő labdarúgó NB I elé

22.00: Nemzetközi futballkörkép: Szalai Kristóf

22.30: Sportvilág: Szilágyi Dóra