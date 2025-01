Szerdai sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája, a kézi-vb

Szerdán folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, pályára lép többek között a Manchester City, a Real Madrid és a Bayern München is. Folytatódik a férfi kézilabda-világbajnokság is, és negyeddöntős meccseket is láthatunk az Australian Openen.

FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MECCSE

13.00: ZTE–Gyirmót FC Győr (NB II) BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: RB Leipzig (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Brest (francia), Gelsenkirchen (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–FC Salzburg (osztrák) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sparta Praha (cseh)–Internazionale (olasz)

21.00: Arsenal (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Celtic (skót)–Young Boys (svájci)

21.00: Feyenoord (holland)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

21.00: Milan (olasz)–Girona (spanyol) EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

16.30: Besiktas (török)–Athletic Bilbao (spanyol) ANGOL MÁSODOSZTÁLY

21.00: Plymouth–Burnley (Tv: Match4) SZAÚD-ARÁBIA

17.55: Al-Ittihad–Al-Sabab (Tv: Spíler1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK GOLF

21.00: PGA Tour, Farmers Insurance Open (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

III. CSOPORT (OSLO)

15.30: Brazília–Chile (Tv: M4 Sport)

18.00: Svédország–Portugália (Tv: M4 Sport)

20.30: Norvégia–Spanyolország

IV. CSOPORT (ZÁGRÁB)

15.30: Szlovénia–Argentína

18.00: Zöld-foki-szigetek–Horvátország

20.30: Egyiptom–Izland (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (POREC)

15.30: Kuba–Bahrein

18.00: Egyesült Államok–Japán

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA

18.00: Alba Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: VBW CEKK Cegléd–Sopron Basket

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Paris Basketball (francia) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1012 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.30: Dunaújvárosi KSE–MAFC

Férfi Magyar Kupa

Elődöntő, 1. mérkőzés

20.00: Kecskeméti RC–GreenPlan-VRCK

Negyeddöntő, visszavágó

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn

Női Bajnokok Ligája, D-csoport, 6. (utolsó) forduló

18.30: Vasas Óbuda–PGE Grot Budowlani Lódz (lengyel), Érd Aréna (Tv: Arena4) TÉLI SPORTOK

Téli universiade (Tv: Eurosport2)

10.00: sílövészet, férfiak, tömegrajtos, Torino

12.00: sílövészet, nők, tömegrajtos, Torino

13.00: hódeszka, párhuzamos szlalom, Torino TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Férfiak

4.30: Shelton (amerikai, 21.)–Sonego (olasz)

9.30: Sinner (olasz, 1.)–De Minaur (ausztrál, 8.)

Nők

1.30: Keys (amerikai, 19.)–Szvitolina (ukrán, 28.)

3.00: Navarro (amerikai, 8.)–Swiatek (lengyel, 2.) VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

18.00: Szolnoki Dózsa–DIGI Eger

18.30: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes

19.00: EPS-Honvéd–PannErgy-Miskolci VLC

19.30: Genesys OSC Újbuda–UVSE

20.00: VasasPlaket–PVSK-Mecsek Füszért A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport lapszemle

7.00: Hova tovább, Neymar? Válaszol: Dénes Ferenc sportközgazdász

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ballai Attila a vonalban

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Jégkorong, vendég: Ladányi Balázs korábbi válogatott játékos, az U20-as válogatott szövetségi edzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kecskés István, Szűcs Miklós

17.00: Interjúk a férfi kézilabda-világbajnokság helyszínéről

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Svédország–Portugália férfi világbajnoki középdöntő-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

18.30: Röplabda, élő közvetítés a Vasas-Óbuda–Lódz női röplabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről, kommentátor: Virányi Zsolt; labdarúgás, a Ferencváros labdarúgó El-mérkőzése előtt, Katona László frankfurti jelentése; Erdei Márk Albek József-interjúja a magyar–osztrák kézi-vb-meccs elé

20.30: Kézilabda, élő közvetítés az Egyiptom–Izland férfi világbajnoki középdöntő-mérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György; labdarúgás, a keddi BL-nap után, a szerdai BL-nap előtt

22.30: Sportvilág