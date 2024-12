Trabzonban folytathatja a Ferencváros korábbi szélsője – sajtóhír

Olekszandr Zubkov 2020 és 2022 között volt a Ferencváros labdarúgója, majd visszatért a Sahtar Doneckhez. Az ukrán szélsőt 2027-ig köti szerződés jelenlegi klubjához, de nem biztos, hogy ezt ki is tölti.

A 28 éves futballistáért ugyanis ajánlatot tett a Trabzonspor. Az átigazolási ügyekkel foglalkozó török újságíró, Serdar arról számolt be a közösségi oldalán, hogy az ukrán játékossal már meg is egyezett a klub, ezzel együtt a Sahtar Donecknek is elküldte az ajánlatát, amely 3.5 millió euróról és további bónuszokról szól.

Arról nincs hír, hogy a Sahtar miként reagált erre a felvetésre, de korábban 5-6 millió közötti összeget szeretett volna kapni a labdarúgóért.

Zubkov a mostani idényben hétszer talált be a Sahtarban, emellett adott hat gólpasszt is.

A Trabzonsporral kapcsolatban felmerült a ferencvárosi Adama Traoré neve is. Amennyiben Zubkovot megszerzi a török klub, úgy vélhetően a mali futballista szerződtetéséről lemond.