A pályatársak szerint Messi és C. Ronaldo most is a világ legjobbjai közé számít – itt a szűkített keret a FIFPro Év Csapatához

Több mint 70 ország több mint 21 000 labdarúgója vett részt a voksoláson, amelyen eldől, kinek jut az elismerés, hogy bekerüljön az év csapatába (2024 FIFPRO World 11).

Egyelőre a kiválasztottak szűk körét, 26-26 játékost neveztek meg, a csapathirdetés december 9-én, hétfőn lesz.

A legtöbb játékost – a nyáron szerződtetett Kylian Mbappéval együtt nyolcat – a Real Madrid adja a férfiak álomkeretébe (a Manchester City héttel követi), a ligák közül az angol Premier League áll az élen 11 játékossal. A spanyol élvonalat kilenc, a németet négy labdarúgó képviseli, az olaszt egy sem.

A három említett topligán kívülről (a tárgyidőszak nagy részét a PSG-ben töltő Mbappét nem számítva) csak két labdarúgó került a 26-ok közé, a két „nagy öreg”, az elmúlt évtizedek két meghatározó világklasszisa: a 39 éves Cristiano Ronaldo és a 37 éves Lionel Messi. Messi a rekorder 17 beválasztással – tavaly is bekerült az év csapatába –, C. Ronaldo 15-tel követi; ő legutóbb 2021-ben került be a kiválasztottak tizenegyébe.

Nincs ott ugyanakkor a 2024-es jelöltek között az idei Aranylabda-szavazáson hetedikként végző Lautaro Martínez, valamint az ott szintén sok pontot kapó Florian Wirtz, Dani Olmo, Ademola Lookman és Nico Williams.

A játékosokat a 2023. augusztus 21. és 2024. július 14. közötti teljesítményük alapján értékelték; csak olyan labdarúgókra lehetett szavazni, akik legalább 30 tétmérkőzésen pályára léptek az említett időszakban.

Az év csapatát a legtöbb szavazatot kapó kapus, továbbá a legtöbb szavazatot kapó három-három védő, középpályás és csatár alkotja; a 11. tag a legtöbb szavazatot kapó olyan mezőnyjátékos lesz, aki nem fért be a legjobb három védő, középpályás és csatár közé.

A 2024-ES FIFPRO ÉV FÉRFICSAPATA JELÖLTJEI

KAPUSOK

Ederson (brazil, Manchester City)

Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)

Manuel Neuer (német, Bayern München)

HÁTVÉDEK

Dani Carvajal (spanyol, Real Madrid)

Rúben Dias (portugál, Manchester City)

Virgil van Dijk (holland, Liverpool)

Jeremie Frimpong (holland, Bayer Leverkusen)

Antonio Rüdiger (német, Real Madrid)

William Saliba (francia, Arsenal)

Kyle Walker (angol, Manchester City)

KÖZÉPPÁLYÁSOK

Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)

Phil Foden (angol, Manchester City)

Toni Kroos (német, Real Madrid)

Luka Modric (horvát, Real Madrid)

Jamal Musiala (német, Bayern München)

Rodri (spanyol, Manchester City)

Federico Valverde (uruguayi, Real Madrid)

CSATÁROK

Erling Haaland (norvég, Manchester City)

Harry Kane (angol, Bayern München)

Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Lionel Messi (argentin, Inter Miami)

Cole Palmer (angol, Manchester City/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (portugál, Al-Naszr)

Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

