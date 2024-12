Szombati sportműsor: négy meccs az NB I-ben, pályán a Liverpool, az Arsenal, a Bayern München, a Real Madrid is

Szombaton négy mérkőzést is rendeznek a labdarúgó NB I-ben, a Paks a Puskás Akadémiához látogat. MTK–Fehérvár, ZTE–DVSC, ETO FC Győr–DVTK találkozókat is rendeznek. Pályán a Liverpool, az Arsenal, a Bayern München, a Real Madrid is. A Duna Arénában folytatódik a rövid pályás úszó-vb.

FUTBALLPROGRAM NB I

17. FORDULÓ

12.00: MTK Budapest–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

16.00: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

16.00: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Leicester City

16.00: Wolverhampton–Ipswich Town

18.30: Nottingham Forest–Aston Villa (Tv: Spíler1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

13.30: Preston North End–Leeds (Tv: Match4) FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

17.00: Olympique Marseille–Lille

19.00: Auxerre–Lens

21.00: Reims–Monaco NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Holstein Kiel

15.30: Union Berlin–Bochum

18.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Match4)

NÉMET MÁSODOSZTÁLY

13.00: Schalke–Düsseldorf (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Atalanta

18.00: Udinese–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Juventus–Venezia (Tv: Arena4) ROMÁN SUPERLIGA

20. FORDULÓ

16.00: Universitatea Craiova–Sepsi OSK – élőben az NSO-n! SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2) SZLOVÁK NIKÉ LIGA

18. FORDULÓ

15.30: Trnava–Kosice

18.00: Slovan Bratislava–DAC – élőben az NSO-n! (Tv: M4 Sport, felv.) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

21.30: NCAA, Celebration Bowl (Tv: Match4) ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, második szakasz, C-csoport (Mirandela)

9.30: Győri AC–MIRÓ Ganxets Reus (spanyol)

15.00: Győri AC–CTM Mirandela (portugál) GOLF

20.00: Grant Thornton Invitational, 2. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

NEMZETKÖZI NŐI TORNA

3. FORDULÓ, ODENSE

11.30: Magyarország–Japán KÉZILABDA

Spanyol bajnokság, férfiak

17.30: Torrelavega–Benidorm (Tv: Sport2) KOSÁRLABDA

Férfi NB I

15.15: Egis Körmend–Sopron KC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK

18.00: PVSK-Veolia–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions, Paks

Női NB I

17.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

17.30: DVTK Hun-Therm–TFSE-MTK

18.00: Serco Uni Győr–E.ON ELTE BEAC

18.00: Tarr KSC Szekszárd–BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós

18.00: Vasas Akadémia–Dávid Kornél KA

18.30: Darazsak Sport­akadémia–Sopron Basket

NBA-KUPA

22.30: 1. elődöntő, Milwaukee Bucks–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

2.30: 2. elődöntő, Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport1) LÓVERSENY

11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2) MŰKORCSOLYA

12.00: Négy nemzet bajnoksága, Cieszyn ÖKÖLVÍVÁS

11.00 és 17.00: Országos bajnokság (Budapest, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok), döntők (Tv: 21.20, M4 Sport+)

20.00: profi gála, Natasha Jonas–Ivana Habazin (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: GreenPlan-VRCK–Dág KSE

18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau

Magyar Kupa, nők

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

17.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba

19.00: UTE–Vasas Óbuda RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

6.00: Világkupa, Szöul (Tv: M4 Sport) SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Manama

Férfiak, 109 kg

11.00: B-csoport

15.30: A-csoport

Nők, 87 kg

9.00: C-csoport (Mitykó Veronika)

13.30: B-csoport

18.00: A-csoport SZNÚKER

14.00: Scottish Open, elődöntő (Tv: Eurosport1)

20.30: Scottish Open, elődöntő (Tv: Eurosport1) TÉLI SPORTOK

9.45: Alpesi sí, világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

9.50: Síugrás, világkupa, nők, HS 106, Csangcsiakou (Tv: Eurosport2)

11.30: Hódeszka, világkupa, krossz, Cervinia (Tv: Eurosport2)

12.00: Sílövészet, világkupa, nők, üldözőverseny, Hochfilzen (Tv: Eurosport1)

12.55: Túrasí, világkupa, sprint, Courchevel (Tv: Eurosport2)

13.00: Alpesi sí, világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 2. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

14.30: Sílövészet, világkupa, férfiak, üldözőverseny, Hochfilzen (Tv: Eurosport2)

15.30: Síugrás, világkupa, férfiak, HS 142, Titisee-Neustadt (Tv: Eurosport2)

17.30: Sífutás, világkupa, férfi- és női sprint, Davos (Tv: Eurosport1)

17.45: Hódeszka, világkupa, párhuzamos óriás-műlesiklás, Cortina d’Ampezzo (Tv: Eurosport2)

19.00: Alpesi sí, világkupa, nők, lesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)

23.00: Alpesi sí, világkupa, férfiak, óriás-műlesiklás, 1-2. futam, Val d’Isere, ism. (Tv: Eurosport2) UFC

vasárnap, 4.00: UFC, UFC Fight Night, Colby Covington–Joaquin Buckley, Makaó (Tv: Sport2) ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG (DUNA ARÉNA)

9.00: előfutamok (Tv: M4 Sport)

női 400 m vegyes (Jackl Vivien, Kapás Boglárka)

férfi 400 m vegyes (Török Dominik, Zombori Gábor)

női 50 m gyors (Senánszky Petra)

férfi 50 m gyors (Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

női 50 m mell (Fángli Henrietta)

férfi 50 m mell (Gál Olivér)

férfi 800 m gyors (időfutam, Sárkány Zalán)

4x100 m mix vegyesváltó (Magyarország)

17.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World)

női 100 m pillangó DÖNTŐ

férfi 100 m pillangó DÖNTŐ

női 50 m mell középdöntő

férfi 50 m mell középdöntő

női 50 m gyors középdöntő

férfi 50 m gyors középdöntő

női 400 m vegyes DÖNTŐ

férfi 400 m vegyes DÖNTŐ

férfi 800 m gyors DÖNTŐ

4x100 m mix vegyes váltó DÖNTŐ VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

A 10. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

17.00: Szegedi VE–Metalcom Szentes

FÉRFI MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ (Komjádi Béla Sportuszoda)

18.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo

20.00: Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC (Tv: Duna World) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Szerkesztő: Olasz Gergő, Zoltán Gergely és Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti Sport-lapszemle. Telefonon hívjuk Csák Leventét, a Magyar Síszövetség elnökét

8.00:Nemzeti sportkrónika. Kovacsics Anikót a női kézilabda-válogatott Eb-szerepléséről kérdezzük

9.00: Szalonikiben játszott Európa-liga-csoportmeccset a Ferencváros – Bánki Józseffel beszélgetünk. Tudósítás a budapesti rövid pályás úszó-világbajnokságról

Sportdélelőtt

Szerkesztő-műsorvezető: Olasz Gergő, Szalai Kristóf

10.00–12.00

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs Szerkesztő: Szabó Bence, Balogh Bence

12.00: Közvetítés az MTK–Fehérvár labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Zoltán Gergely Tamás, a stúdióban: Wukovics László

13.30: Hírek. Értékelés az MTK–Fehérvár meccs után. Interjúk a női kézi Eb-ről

14.00: A ZTE–DVSC labdarúgó-mérkőzés előzetese. Közvetítés a ZTE–DVSC labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla

16.30: Hírek. Értékelés a ZTE–DVSC találkozó után, a stúdióban Bene Ferenc. Az ETO FC–DVTK labdarúgó-mérkőzés előzetese

17.00: Közvetítés az ETO–DVTK futballmérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs. Közvetítés a rövid pályás úszó-világbajnokságról, kommentátor: Katona László, Somogyi Zsófia. Gyurta Gergely értékeli a rövid pályás úszó-vb eseményeit

18.00: Közvetítés az ETO-DVTK labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs. Közvetítés a Honvéd–FTC vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről, a kommentátor: Patai Gergely. Közvetítés a rövid pályás úszó-világbajnokságról, kommentátor: Katona László, Somogyi Zsófia

19.00: Értékelés az ETO FC–DVTK mérkőzés után. Közvetítés a rövid pályás úszó-világbajnokságról, kommentátor: Katona László, Somogyi Zsófia. A Puskás Akadémia–Paks labdarúgó-találkozó előzetese, majd közvetítés a mérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs

20.00: Közvetítés a Szolnok–BVSC vízilabda Magyar Kupa-elődöntőről, kommentátor: Patai Gergely. Közvetítés a Puskás Akadémia–Paks futballmérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs

21.30: Napi értékelések, interjúk

22.00: Kézilabda-összeállítás

22.30: Sportvilág