Pénteki sportműsor: Nyíregyháza–Paks az NB I-ben, topligás meccsek

Pénteken Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I-ben. Lesz angol, francia, német, olasz és spanyol bajnoki is. Cristiano Ronaldo és az Al-Naszr is pályára lép a szaúdi ligában. Folytatódik a női kézilabda Európa-bajnokság, és lesz egy NFL-mérkőzés is.

NOVEMBER 29., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB I

15. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

21.00: Brighton & Hove Albion–Southampton (Tv: Match4) FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

20.45: Reims–Lens NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–Holstein Kiel NÉMET 2. BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

18.30: Magdeburg–Hertha (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Hellas Verona SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Mallorca–Valencia (Tv: Spíler2) SZAÚDI PRO LEAGUE

15.35: Al-Naszr–Damak (Tv: Spíler1) FUTSAL NB I

18.30: Berettyóújfalu–Haladás

19.00: Nyírbátori SC–Rubeola FC

19.50: Aramis–Veszprém TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

21.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4) DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

20.00: férfiak, 1. forduló ÉSZAKI ÖSSZETETT

11.10: világkupa, férfiak, HS 142, Ruka (Tv: Eurosport1)

14.50: világkupa, férfiak, 7.5 km, kompakt, Ruka (Tv: Eurosport2) FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest JAHC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FTC-Telekom

18.30: FEHA19–Újpesti TE KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT (DEBRECEN)

18.00: Románia–Csehország

20.30: Montenegró–Szerbia

D-CSOPORT (BÁZEL)

18.00: Svájc–Feröer

20.30: Dánia–Horvátország

F-CSOPORT (INNSBRUCK)

18.00: Hollandia–Izland

20.30: Németország–Ukrajna

FÉRFI NB I

18.00: Carbonex-Komló–PLER-Budapest

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Melsungern–Flensburg KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Milan (olasz)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Bayern München (német)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)

21.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Anadolu Efes (török)

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: Charlotte Hornets–New York Knicks (Tv: Sport1)

20.30: Atlanta Hawks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

23.00: Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1) PÁLYAKERÉKPÁR

20.00: BL, Apeldoorn (Tv: Eurosport1) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MAFC SÍFUTÁS

9.45: világkupa, nők, 10 km, klasszikus, Ruka (Tv: Eurosport1)

12.25: világkupa, férfiak, 10 km, klasszikus, Ruka (Tv: Eurosport1)

17.05: világkupa, férfiak, HS 142, selejtező, Ruka (Tv: Eurosport2) SZNÚKER

13.55: UK Championship, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

19.45: UK Championship, negyeddöntő (Tv: Eurosport2) VÍZILABDA

NŐI OB I

20.15: Tatabányai VSE–FTC-Telekom A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Horti Gábor. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Sportolók és a plasztika – vajon kell-e?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet

A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Németh Kornél jelentkezik a kézilabda Eb-ről

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a sorsdöntő Magyarország–Svédország kézilabda Eb-mérkőzés kapcsán felidézzük a két válogatott legutóbbi négy tétmeccsét

12.00: Bajnokok – Ficsor Lászlóval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró, műsorvezető Katona László – 125 éve alapították az FC Barcelonát

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István. Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: A Ferencváros–Malmö Európa-liga-mérkőzés elemzése, interjúk a meccs után és egyéb szakértői vélemények, a stúdióban Wukovics László

16.00: Nemzeti Sportkör, a vendégek: Berkesi Judit, Somogyi Zsolt, Edvi László

17.00: Női kézilabda Eb, Ballai Attilát hívjuk

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.40: „A nemzet bombázói” sorozat Formula–1 Zsoldos Barnával

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Katona László

18.00: Elkezdődött a női kézilabda Európa-bajnokság, a stúdióban vendégünk Soós Viktória korábbi Eb-bronzérmes, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes játékos. Kapcsolunk a Kaposvár–MAFC férfi röplabdabajnokira, a kommentátor: Csorba András

19.00: Interjúk az FTC–Malmö Európa-liga-mérkőzésről. Következik az NB I-es labdarúgó-bajnokság 15. fordulója

20.00: Közvetítés a Nyíregyháza–Paks OTP Bank Liga bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág