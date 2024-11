Liga 2: Vajdahunyadon szerzett pontot a Csíkszereda

Rögös pálya és a nyáron európai kupacsatákban is edződő hazai csapat várt a Csíkszeredára a vajdahunyadi Michael Klein-stadionban, és a mérkőzés legnagyobb részében védekeznie kellett a listavezetőnek. A Corvinul azonban mezőnyfölénye ellenére csupán távoli lövésekkel volt igazán veszélyes Simon Máté kapujára, a vezetést jelentő gólt is 23 méterről lőtte a bal felső sarkot tökéletesen eltaláló Nicolae Pirvulescu.

A második félidőben Darius Grigore ennél is messzebbről, csaknem harmincról találta el a jobb kapufát, a másik oldalon viszont a léc is segítette a szeredai egyenlítést: Kovács Lóránt laposan középre tett labdáját Jozef Dolny vágta be az ötösről. A végén Simon még hárította Antonio Bradu átlövését, így az FK olyan pályán szerzett pontot, amelyen az előző idényben háromszor (az alapszakaszban, a kupában és a rájátszásban) is alulmaradt.

Liga 2, 15. forduló

Corvinul Hunedoara–FK Csíkszereda 1–1 (Pirvulescu 40., illetve Dolny 72.)

Csíkszereda: Hegedűs János és Kelemen Dávid végigjátszotta a mérkőzést, Torvund Alexander kezdőként 45 percet töltött a pályán, sárga lapot kapott, Babati Benjámin félidőben állt be, sárga lapot kapott, Nagy János és Pintér Bence végig a kispadon maradt, Makrai Gábor nem volt a meccskeretben

Az állás: 1. Csíkszereda 35 pont, 2. Metaloglobus 29, 3. Steaua 28, …6. Corvinul 24.