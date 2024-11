Izgalmas felvidéki rangadó

Ha az első félidő után akár több góllal is vezetett volna a Komárom, nem szólhatott volna senki. A lilák domináltak, sok helyzetet dolgoztak ki. „Jó első 45 percet játszottunk. Ha a befejezéseink jobban sikerülnek, akkor két-három gólt is rúghattunk volna. Sajnos nem voltunk eléggé határozottak” – kezdte a találkozó utáni sajtótájékoztatót Radványi Miklós, a KFC mestere.

„Részünkről nem volt jó az első félidő. Egy esetet leszámítva szinte helyzet nélkül játszottunk, hiányzott az emóció is a csapatból. Jobb volt a Komárom, nekik érett a gól” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, akit a szakmai stáb már fél óra játék után elküldött melegíteni.

Szünet után a magyar szélső pályára is lépett és megváltozott a vendégek játéka. Veszélyesebb volt az esélyes DAC, azonban nagyon sokáig állták a komáromiak a rohamokat. A 95. percben büntetőhöz jutottak a sárga-kékek, melyet aztán az együttes gólzsákja és csapatkapitánya, Matej Trusa biztosan értékesített. „Amikor pályára léptem, azon voltam, hogy gólpasszal, góllal segítsek a csapaton. Úgy érzem, hogy sikerült, hiszen háromszor hoztam tiszta helyzetbe a kollégáimat, a felső sarokba irányuló lövésemet pedig megfogta a komáromi kapus. A büntető is a beadásom után született. Nagyon örülök, hogy győztünk. Nagyon fontos ez a három pont. Főleg azután, hogy csütörtökön elhunyt a bemondónk, Bíró Tamás. A csapat nevében mondhatom: Tomi, ez a három pont a tiéd. Köszönjük azt a sok szeretetet, amit tőled kaptunk” – zárta szavait Redzic Damir.

A komáromi gárdából többen kritizálták Peter Ziemba játékvezetőt. Úgy látták, többször tévedett a lilák kárára. „Az idény elején az egyik kollégám sokat panaszkodott a bírókra, azóta másképp fújnak nekik. Lehet, hogy nekem is az ő példáját kellene követnem, mert tizenkét mérkőzés alatt hétszer ítéltek ellenünk büntetőt. Ha nem akarnak minket az élvonalban, szólhattak volna korábban, maradtunk volna a második ligában, akkor nem kellene minden héten a maihoz hasonló cirkuszt megélnem. Ez már számomra is sok, hiszen nekem is csak egy egészségem van. Ezen a héten már másodszor élem át ugyanazt, hogy az utolsó másodpercekben veszítjük el a mérkőzést. Nem tudom, mit kellene mondanom ezzel kapcsolatban. Büszke vagyok a játékosaimra, mert jó meccset játszottak. Nagyon sokat tettünk legalább az egy pontért, ezért fájó, hogy végül mégsem lett belőle semmi” – mondta Radványi Miklós.

A komáromiak légiósa, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia neveltje, Tamás Nándor szerint a játék képe alapján nem érdemeltek vereséget. „Az igazság az, hogy ez már pár meccs óta így történik. Megvannak a helyzeteink, de a végén mindig nulla ponttal hagyjuk el a pályát. Az utóbbi hat mérkőzésből ötször csak egy góllal kaptunk ki. Ezeken a találkozókon egy pontot megérdemeltünk volna, sehol sem játszottunk alárendelt szerepet. Több gólt kell szereznünk, mint az ellenfél és akkor győzünk” – kezdte lapunknak a 24 éves gyors szélső.

A 13. forduló után a Komárom az utolsó, kiesést jelentő helyen áll. „Lementek már az alapszakasz odavágói, fel tudjuk mérni, milyen szinten vagyunk. Azt gondolom, hogy nem a 12. helyet érdemeljük” – jelentette ki Tamás Nándor, aki nem szeretné kifogásként felhozni, hogy a KFC idegenben fogadja az ellenfeleit. Szerinte Aranyosmaróton is minden adott, hogy meccseket nyerjenek.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

13. FORDULÓ

Komárno–DAC 1904 0–1 (0–0)

Aranyosmarót, ViOn Aréna, 930 néző. V: Ziemba

Komárom: Trefil – Smehyl, Spiriak, Pillár, Rudzan – Ozvolda, Zák – Ganbold, Bayemi (Pastorek, 66.), Spalek (Tamás N., 53.) – Sylvestr (Tóth G., 66.). Vezetőedző: Radványi Miklós

DAC 1904: Popovics – Yapi (Gruszkowski, 36.), Csinger, Kacsaraba (Redzic, a szünetben), Ortiz, Brunetti – Herc (Bajo, a szünetben), Tuboly, Vitális (Szendrei Á., 84.) – Almási (Bősze, 66.), Trusa. Vezetőedző: Xisco

Gólszerző: Trusa (90+7. – 11-esből)

Kiállítva: Zák (90+5.)