Heti program: a magyar válogatott Hollandiában lép pályára, női kézi BL és MotoGP

NOVEMBER 11., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

–

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–Miami Dolphins

DARTS

GRAND SLAM

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK (Wolverhampton)

20.00: 3. nap (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

CIKLOKROSSZ (Niel)

13.35: nők, superprestige (Tv: Eurosport1)

15.05: férfiak, superprestige (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER

CHAMPIONS OF CHAMPIONS

CSOPORTKÖR 1. NAP (Bolton)

13.45: 1. rész (Tv: Sport2)

19.45: 2. rész (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP-VB, TORINO

CSOPORTKÖR 1. FORDULÓ

14.00: Alcaraz (spanyol, 3.)–Ruud (norvég, 6.) (Tv: Match4)

20.30: Zverev (német, 2.)–Rubljov (orosz, 8.) (Tv: Match4)

NOVEMBER 12., KEDD

FUTBALLPROGRAM

–

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Bayern München (német)

19.00: Monaco (francia)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Olympiakosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.00: Alba Berlin (német)–Milan (olasz)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Baskonia (spanyol)–Anadolu Efes (török)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)

RÖPLABDA

Férfi CEV Kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés (a nyolcaddöntőbe jutásért)

19.00: Fino Kaposvár–Galatasaray HDI Istanbul (török)

Férfi Challenge Kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés (a nyolcaddöntőbe jutásért)

16.00: MÁV Előre Foxconn–UVC Holding Graz (osztrák), Tatabánya

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Kecskeméti RC–MAFC

Női Challenge Kupa, 2. forduló, visszavágó (a nyolcaddöntőbe jutásért)

19.00: MÁV Előre Foxconn–C.S.M. Lugoj (román), Tatabánya

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.15: VasasPlaket–Barceloneta (spanyol) (Tv: M4 Sport)

NOVEMBER 13., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

–

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.30: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport)

19.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

4. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Vilnius (litván)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

5. FORDULÓ

F-CSOPORT

18.00: Alba Fehérvár–Szamokov (bolgár)

I-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Szaloniki (görög)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

18.00: Partizan Beograd (szerb)–Barcelona (spanyol)

20.30: Paris Basketball (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

RÖPLABDA

Női Bajnokok Ligája, D-csoport, 2. forduló

18.30: Vasas Óbuda–Fenerbahce Medicana Istanbul (török), Érd Aréna

Női CEV Kupa, 1. forduló, visszavágó (a nyolcaddöntőbe jutásért)

18.00: Kaposvári NRC–Tenerife Libby’s La Laguna (spanyol)

19.00: TI Volley Innsbruck (osztrák)–MBH-Békéscsaba

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.15: Dinamo Tbiliszi (grúz)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport)

NOVEMBER 14., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Franciaország–Izrael, Saint-Denis (Tv: Arena4)

20.45: Belgium–Olaszország, Brüsszel (Tv: Spíler2)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Írország–Finnország, Dublin

20.45: Görögország–Anglia, Athén (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Ausztria, Almati (Tv: Spíler2)

20.45: Szlovénia–Norvégia, Ljubljana

C-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Örményország–Feröer, Jereván

20.45: Észak-Macedónia–Lettország, Szkopje

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

13.00: Észak-Korea–Irán

17.15: Arab Emírségek–Kirgizisztán

17.15: Katar–Üzbegisztán

B-CSOPORT

15.00: Kuvait–Észak-Korea

17.00: Omán–Palesztina

17.15: Irak–Jordánia

C-CSOPORT

10.10: Ausztrália–Szaúd-Arábia

15.00: Bahrein–Kína

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

11. FORDULÓ

22.00: Venezuela–Brazília

Péntek, 0.30: Paraguay–Argentína

Péntek, 1.00: Ecuador–Bolívia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

19.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz (görög)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Bayern München (német)–Alba Berlin (német)

20.30: Baskonia (spanyol)–Monaco (francia)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Anadolu Efes (török)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Fino Kaposvár–GreenPlan-VRCK (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.30: BVSC-Manna ABC–Panioniosz (görög)

C-CSOPORT

20.45: Mladost Zagreb (horvát)–Szolnoki Dózsa Praktiker

D-CSOPORT

19.30: EPS-Honvéd–VK-Sabac (szerb)

NOVEMBER 15., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Skócia–Horvátország, Glasgow (Tv: Arena4)

20.45: Portugália–Lengyelország, Porto (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Dánia–Spanyolország, Koppenhága (Tv: Spíler2)

20.45: Svájc–Szerbia, Zürich

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Ciprus–Litvánia, Lárnaka (Tv: Spíler2)

20.45: Románia–Koszovó, Bukarest

3. CSOPORT

20.45: Luxemburg–Bulgária, Luxembourg

20.45: Észak-Írország–Fehéroroszország, Belfast

D-LIGA

1. CSOPORT

20.45: San Marino–Gibraltár, Serravalle

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ

C-CSOPORT

13.00: Indonézia–Japán

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

11. FORDULÓ

Szombat, 1.00: Uruguay–Kolumbia

Szombat, 2.30: Peru–Chile

NŐI NB I

11. FORDULÓ

20.00: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, selejtező (Burgos)

10.00: Győri AC–CP Lyssois Lille Métropole (francia)

16.00: Győri AC–Wamet Dobry Wiazar Dabcze (lengyel)

Férfi Európa-kupa, selejtező (Grünwettersbach)

11.00: PTE PEAC Kalo-Méh–KS Villa Verde Olesno (lengyel)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest JAHC

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.30: FTC-Telekom–FEHA19

18.30: DEAC–UTE

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Eger Eszterházy SzSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz)

20.30: Barcelona (spanyol)–Paris Basketball (francia)



NOVEMBER 16., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina, Freiburg (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Magyarország, Amszterdam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Grúzia–Ukrajna, Batumi (Tv: Arena4)

20.45: Albánia–Csehország, Tirana (Tv: Arena4)

4. CSOPORT

18.00: Montenegró–Izland, Podgorica (Tv: Spíler1)

18.00: Törökország–Wales, Kayseri (Tv: Spíler2)

C-LIGA

1. CSOPORT

15.00: Azerbajdzsán–Észtország, Gabala (Tv: Spíler2)

20.45: Svédország–Szlovákia, Solna (Tv: Spíler1)

D-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Andorra–Moldova, Andorra La Vella

NB III

16. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Csepel SC–ESMTK

NŐI NB I

11. FORDULÓ

13.00: DVTK–Pécsi MFC

13.00: Soroksár–Astra Hungary

13.00: Szekszárd–Budapest Honvéd FC

13.00: Szent Mihály–FTC

15.00: MTK–Viktória FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Férfi Európa-kupa, selejtező (Grünwettersbach)

13.00: PTE PEAC Kalo-Méh–Universidad De Burgos TPF (spanyol)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

15.30: FTC-Green Collect–ETO University HT (Tv: M4 Sport)

18.00: Dabas KC–CYEB–Budakalász

18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK

18.00: NEKA–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém HC (Tv: M4 Sport)

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom

17.00: Moyra-Budaörs–Vasas SC

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: VBW CEKK Cegléd–Darazsak Sportakadémia

17.00: NKA Universitas Pécs–SERCO UNI Győr

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

19.00: E.ON ELTE BEAC–TARR KSC Szekszárd

19.00: TFSE-MTK–Sopron Basket

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino, elődöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

11.00: DVSE-Master Good–DIGI-Eger

11.30: UVSE–Metalcom Szentes

15.00: Szegedi VE–Genesys OSC Újbuda

15.00: VasasPlaket–Kaposvári VK

19.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: PVSK-Mecsek Füszért–PannErgy-Miskolci VLC

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.30: Pallanuoto Trieste (olasz)–III. kerületi TVE

NOVEMBER 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Izrael–Belgium, Bozsik Aréna (Tv: Spíler1)

20.45: Olaszország–Franciaország, Milánó (Tv: Spíler2)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Finnország–Görögország, Helsinki

18.00: Anglia–Írország, London (Tv: Spíler1)

3. CSOPORT

18.00: Norvégia–Kazahsztán, Oslo

18.00: Ausztria–Szlovénia, Bécs (Tv: Spíler2)

C-LIGA

4. CSOPORT

15.00: Észak-Macedónia–Feröer, Szkopje (Tv: Spíler2)

15.00: Lettország–Örményország, Riga

NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Karcagi SE

11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Putnok FC

13.00: Salgótarjáni BTC–FC Hatvan

13.00: Eger SE–Füzesabony SC Erőss Út

13.00: Facultas Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Sényő FC Selyem-Ber–Debreceni EAC

13.00: Mátészalkai MTK–Nyíregyháza Spartacus II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–III. Ker. TVE

11.00: Puskás Akadémia FC II–Dorogi FC

13.00: Budaörs–Kelen SC

13.00: VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC

13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr II

13.00: Érdi VSE–Bicskei TC

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kecskeméti TE 1911 II–Szegedi VSE-G-Falc Kft.

13.00: Szolnoki MÁV FC–Martfűi LSE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC

13.00: Pénzügyőr SE–BKV Előre

13.00: Monor SE–Meton-FC Dabas SE

17.00: Tiszakécskei LC–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Paksi FC II

13.00: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Majosi SE

13.00: FC Nagykanizsa–BFC Siófok

13.00: Iváncsa KSE–Dunaharaszti MTK

13.00: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE–Ferencvárosi TC II

13.00: Bonyhád VLC–FC Főnix

13.00: Dunaföldvár FC–Pécsi MFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

19.00: Chicago Bears–Green Bay Packers

19.00: Detroit Lions–Jacksonville Jaguars

19.00: Miami Dolphins–Las Vegas Raiders

19.00: New England Patriots–Los Angeles Rams

19.00: New Orleans Saints–Cleveland Browns

19.00: New York Jets–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Minnesota Vikings

22.05: Denver Broncos–Atlanta Falcons

22.05: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks

22.05: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.20: Los Angeles Chargers–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Férfi Európa-kupa, selejtező (Grünwettersbach)

11.00: PTE PEAC Kalo-Méh–ASD TT Santa Tecla Nulvi (olasz)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest JAHC

17.30: FTC-Telekom–UTE (Tv: M4 Sport)

17.30: FEHA19–DEAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA

17.30: HC Innsbruck–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Bucuresti (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: DVSC Schaeffler–SCM Ramnicu Valcea (román)

18.00: Váci NKSE–Thüringer HC (német)

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós

MOTORSPORT

MOTOGP

SZOLIDATRITÁS NAGYDÍJA, BARCELONA

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: GreenPlan-VRCK–Dunaújvárosi KSE

18.00: Dág KSE–Pénzügyőr SE

18.00: TFSE–MAFC

19.00: Kecskeméti RC–DEAC

19.30: Vidux- Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Kaposvári NRC–Vasas SC

18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn

19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

TENISZ

ATP-világbajnokság, Torino, döntő