Budapesten találkoznak Európa elitklubjainak vezetői

Az ECA szoros együttműködésben dolgozik az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA), amelynek gyakorlatilag az előszobája. A szervezetnek több mint hétszáz tagja van (közte tíz magyar), többek között olyan mamutklubok is, mint a Paris Saint-Germain, a Bayern München, az AC Milan vagy éppen a Manchester City. A szervezet tavaly tavasszal Budapesten tartotta éves közgyűlését, a rendezvényen az ECA-elnök Nasszer al-Kelaifi (a PSG első embere) mellett beszédet mondott Gianni Infantino FIFA-elnök és Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is.

Ezúttal az ECA igazgatósága találkozik Budapesten, annak tagja tavaly szeptember óta Orosz Pál, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója is, akire jelentős szerep vár a jövő keddi és szerdai tanácskozáson. A Fradi elöljárója az elmúlt években több munkacsoportban is részt vett, és aktív tagja volt annak a bizottságnak is, amely kidolgozta a jelenlegi, három versenysorozatos rendszert (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencialiga).

A közelgő ülésen számos témát érintenek a tagok, az egyik legfontosabb lesz a jövő futballja, hogy milyen irányba haladhat a világ legnépszerűbb sportága.