Bölöni, Dárdai, Lőw: topligás magyar edzők a Sport Forum Hungaryn

Sokszor hangzik el a panasz, miszerint kevés labdarúgónk szerepel rangos nyugati bajnokságokban, különösen az öt elitliga (angol, francia, német, olasz, spanyol bajnokság) valamelyikében. Azonban talán sokkal nagyobb baj, hogy kimondottan ritkaságszámba megy az ilyen rangos ligában dolgozó magyar edző. Vannak viszont, akik meg tudták ugrani ezt a szintet, és huzamosabb időn keresztül tudtak, tudnak a legjobb bajnokságok valamelyikében dolgozni.

Ilyen az erdélyi Bölöni László, aki elsősorban arról híres, hogy ő fedezte fel a lisszaboni Sportingban Cristiano Ronaldót, de 1994 óta folyamatosan külföldön edzősködik, irányította egyebek mellett a Monaco, a Lens, a Standard Liege, legutóbb pedig a Metz csapatát is. Dárdai Pál neve már intézmény a Hertha BSC-nél, a játékosként ott töltött 14 év után három ciklusban is irányította már vezetőedzőként a berlini együttest, nemrégiben pedig a klub kelet-európai vezető játékosmegfigyelője lett. Lőw Zsolt nem vezetőedzőként, hanem a német Thomas Tuchel állandó segítőjeként jutott el ilyen magasságokba, dolgozott az RB Leipzig, a PSG, a Chelsea és a Bayern München szakmai stábjában is. De Szabics Imre is a német Augsburg másodedzője.

Közülük hárommal, Bölöni Lászlóval, Dárdai Pállal és Lőw Zsolttal beszélget Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a harmadik alkalommal sorra kerülő, ezúttal a Puskás Arénában rendezendő Sport Forum Hungary – amely immár a sport világában dolgozók legnagyobb hazai szakmai konferenciája – egyik érdekfeszítőnek ígérkező programjában, november 27-én, szerdán 17.40-től.