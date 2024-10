Győzött, és megelőzte aradi riválisát a Sepsi

ROMÁN SUPERLIGA

13. FORDULÓ

Sepsi OSK–UTA Arad 1–0 (1–0)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3487 néző. Vezette: Fesnic

Sepsi OSK: Gyenge – Harut, Ciobotariu, Ninaj, Stefan (Hajdin, 79.) – Kallaku (Alimi, 61.), Mino – El-Sawy (Oroian, 61.), Matei (Neskovics, 89.), Dumitrescu – Coman (Sigér, 89.). Vezetőedző: Valentin Suciu

UTA: R. Popa – Rapa, Poulolo, Benga, Trif (Mabea, a szünetben) – Hrezdac – Cimpanu (Dumiter, a szünetben), Joao Pedro (Fábry, a szünetben), Van Durmen (Vuletich, 79.), Omondi – Costache (Zsóri, 79.). Vezetőedző: Mircea Rednic

Gólszerző: Matei (44.)

Olyan háromperces szentgyörgyi helyzetsorozattal indult a mérkőzés, hogy a szurkolók már dörzsölgették a kezüket, pazar mérkőzésre számítva – de Denis Ciobotariu gólvonalról mentett fejesét és Cosmin Matei mellé szálló átlövését követően mintha teljesen elfelejtették volna a csapatok, hogy a kaput kellene támadni. Az egyre sterilebb hazai mezőnyfölényből pedig az UTA is hiába próbált kontrákkal kitörni, Joao Pedro középre tartó lövését leszámítva Gyenge Szilárdnak sem akadt dolga. Hogy mégis született gól az első félidőben, arról a röviden felszabadító aradi védelem tehet: Mino Szota visszafejelte a labdát Matei elé, aki hat méterről, jobbról a hosszú alsó sarokba lőtt. A vendégek azonnal egyenlíthettek volna, de Florent Poulolo ollózásánál Gyenge leért a bal alsó sarokba tartó labdára.

A Sepsi fiatal kapusa szünet után Andrej Fábry életerős kapáslövését is megfogta, ezt követően viszont már alig akadt dolga. A szentgyörgyi védelem ugyanis többnyire gond nélkül visszaverte az UTA támadásait, és a végén az aradiak örülhettek, hogy nem kapták be a másodikat is: Darius Oroian lapos lövését Robert Popa kapus védte, Sztefan Hajdin pedig jócskán fölé ollózott. Az utolsó aradi helyzetet a 79. percben becserélt Zsóri Dániel puskázta el, aki az ötös sarkáról kapásból fölé lőtt. A győzelemmel a Sepsi nemcsak megelőzte szombati ellenfelét, hanem már csupán egyetlen helyre és egyetlen pontra van a felsőházi rájátszást érő hatodik helytől. 1–0