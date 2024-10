A Liverpool középpályását és a Newcastle védőjét is meghívták az angol válogatottba

Megírtuk, hogy Carsley kerethirdetése után három labdarúgó, a Manchester United fiatal középpályása, Kobbie Mainoo, az Aston Villa védője, Ezri Konsa és a Nottingham Forest támadója, Morgan Gibbs-White sem léphet pályára a „háromoroszlánosok” októberi, Görögország elleni hazai és Finnország elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésén sérülés miatt.

A BBC most arról számolt be, hogy Carsley két új játékost hívott az angol válogatottba, hiszen a sérülések miatt a Liverpool középpályása, a Carsley irányításával 2023-ban U21-es Európa-bajnokságot nyerő Curtis Jones, illetve a Newcastle szélső védője, Valentino Livramento is meghívót kapott az októberi keretbe – Livramento a szeptemberi névsorban is ott volt, de nem lépett pályára.

A BBC kitért arra is, hogy a Bayern München gólvágója, Harry Kane a társaktól külön edzett, de várhatóan bevethető lesz a két NL-mérkőzésen, míg Jack Grealish kapott egy kisebb rúgást, ezért elővigyázatosságból kihagyta a szerdai edzést.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

VÉDŐK: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Rico Lewis (Manchester City), Valentino Livramento (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Atlético Madrid – Spanyolország), Angel Gomes (Lille – Franciaország), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal)

TÁMADÓK: Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München – Németország), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur), Ollie Watkins (Aston Villa)

Szeptember 7.

Írország–Anglia 0–2

Görögország–Finnország 3–0

Szeptember 10.

Írország–Görögország 0–2

Anglia–Finnország 2–0

Október 10.

20.45: Finnország–Írország

20.45: Anglia–Görögország

Október 13.

18.00: Finnország–Anglia

20.45: Görögország–Írország

November 14.

20.45: Írország–Finnország

20.45: Görögország–Anglia

November 17.

18.00: Finnország–Görögország

18.00: Anglia–Írország