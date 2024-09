Keddi sportműsor: Bosznia-Hercegovina ellen folytatja a válogatott az NL-ben

SZEPTEMBER 10., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Magyarország–Bosznia-Hercegovina, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Albánia–Grúzia, Tirana

20.45: Csehország–Ukrajna, Prága (Tv: Match4)

2. CSOPORT

20.45: Anglia–Finnország, London (Tv: Spíler1)

20.45: Írország–Görögország, Dublin

C-LIGA

4. CSOPORT

18.00: Lettország–Feröer, Riga

20.45: Észak-Macedónia–Örményország, Szkopje

D-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Andorra–Málta, Andorra La Vella

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

3. KÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Észak-Korea–Katar

16.00: Kirgizisztán–Üzbegisztán

18.00: Arab Emírségek–Irán

B-CSOPORT

16.00: Omán–Dél-Korea

16.00: Palesztina–Jordánia

20.00: Kuvait–Irak

C-CSOPORT

14.00: Kína–Szaúd-Arábia

14.00: Indonézia–Ausztrália

18.00: Bahrein–Japán

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

8. FORDULÓ

22.30: Kolumbia–Argentína

23.00: Chile–Bolívia

23.00: Ecuador–Peru

Szerda, 0.00: Venezuela–Uruguay

Szerda, 2.30: Paraguay–Brazília

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

17.45: Magyarország–Spanyolország, Kecskemét (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

7. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

16.00: Balatonfüred–Bicske

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1136 (Tv: Sport2)

SAKK

18.00: sakkolimpia, BOK Csarnok, megnyitó

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Károlyi Andrea. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Bíró Péter kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, 12-szeres magyar bajnok jetski-versenyző

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Magyarország–Bosznia-Hercegovina Nemzetek Ligája csoportmeccs előtt előtt

9.00: László Csabát kérdezzük a válogatott mérkőzésről

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Késely Ajna

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Szabaddobás

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő – Szalay Hédi és Buzgó József

Hazafutás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00: Vendégünk Jakab Máté, a női kosárlabda-válogatott másodedzője, akivel a szombati Kosárlabdázás Napja apropóján a válogatottról és az NBA nyári ligájában végzett edzői munkájáról is beszélünk

16.00: Sportkör – vendégek: Kecskés István, Gergelics József, Keszi Dóra

17.00: Szilágyi Leventével, a Kanadai Magyar Hokiklub női együttesének vezetőedzőjével arról beszélgetünk, hogy a csapat elindul a német élvonalban is. Münchenben 1972-ben nyert olimpiai aranyat a birkózó Hegedűs Csaba

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Bera Emese

17.45: Közvetítés a Magyarország–Spanyolország U21-es labdarúgó Eb-selejtezőről, kommentátor: Tóth Béla

19.30: Beharangozó a Magyarország–Bosznia-Hercegovina labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzésre

20.30: Közvetítés a Magyarország–Bosznia-Hercegovina labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzésről, kommentátor: Varga Péter és Virányi Zsolt (a meccset a Kossuth Rádió is közvetíti)