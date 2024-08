Superliga: 17 éves magyar középpályást szerződtetett az UTA

A 2006-os születésű, bal ábas játékos Angliában kezdett futballozni, majd a Barca Academy Hungary, az Újbuda FC és legutóbb a BLSZ I. osztályban szereplő THSE Szabadkikötő játékosa volt.

Sámson már júniustól az UTA-nál edzett, a felkészülési mérkőzéseken is pályára lépett, és az osztrák ASK Voitsberg elleni találkozón büntetőt is kiharcolt, de csak most kapott szerződést a Superliga tizenkettedik helyén álló klubtól. Leigazolásában fontos szerepet játszott a korábban több magyar élvonalbeli klubnál is vezető játékos-megfigyelőként dolgozó, erdélyi születésű Hadnagy Zsolt. A Sportarad portál szerint az UTA Sámson mellett a Szabadkikötő belső védőjét, a szintén 2006-os születésű Adelmann Filipet is tesztelte a felkészülés során, de ő nem nyerte el Mircea Rednic vezetőedző tetszését.