Két góllal kikapott a kétszer is a kapufát eltaláló Sepsi OSK

ROMÁN SUPERLIGA

8. FORDULÓ

Otelul Galati–Sepsi OSK 2–0 (2–0)

Galac, Otelul-stadion. V: Andrei

Otelul: I. Popescu – Maftei (Tanasa, 69.), J. Cissé, Sztevanovics, Tomasevic – Cisotti (Chira, 90.), Zivulic, Lameira (Teles, 59.) – Maciel (Adascalitei, 59.), Juric, A. Pop (V. Djurics, 69.). Vezetőedző: Dorinel Munteanu

Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu, Kecskés (M. Coman, a szünetben), Bardea – Otelita (Oroian, a szünetben), Mino (Neskovics, 77.), Alimi, Stefan – Matei, Kallaku (Oberlin, a szünetben) – Debeljuh.

Vezetőedző: Bernd Storck

Gólszerző: A. Pop (21., 42.)

Négy mérkőzésre nőtt a Sepsi OSK vereségsorozata a román élvonalban, a székelyföldi csapat sorsa péntek este már az első félidőben megpecsételődött az Otelul Galati otthonában.



Bizarr közjáték előzte meg a mérkőzést, mivel a Bernd Storck szentgyörgyi vezetőedző felfedezte, hogy az Otelul Stadion kapui alacsonyabbak az előírtnál (az egyiknél 241, a másiknál 236 centit mértek), így a pályamunkások bőszen ásni kezdtek a gólvonalon, hogy a kezdésre minden szabályos legyen.



A Sepsi kezdője hiába változott meg öt helyen is az előző heti, Unirea Slobozia elleni találkozóhoz képest, a csapat játéka semmivel sem lett jobb.

Az egyenetlen, kiszáradt, jórészt földes-homokos pályán a hazaiak diktálták az iramot, és az első félidőben kizárólag nekik voltak helyzeteik. Niczuly Roland két bravúros védése között egyszer Alexandru Pop elé ütötte a labdát, aki megszerezte a vezetést az Otelulnak, majd a félidő végén egy jobbról belőtt labdát is begyötört a szentgyörgyi kapuba.



Az egykapuzás a második félidőben is folytatódott, de ekkor már a szünetben hármat is cserélő Sepsi szorította be a hazaiakat. Ekkor már a galaci kapusnak, Iustin Popescunak volt bőven dolga, bár Cosmin Matei a lécről fölé pattanó lövésénél már ő is verve volt.

Az másik oldalon Niczuly is védte Samuel Teles fejesét, majd Razvan Tanasa egyéni akcióját is megállította, de a szentgyörgyi támadók képtelenek voltak betalálni: az utolsó percben Marius Coman is a lécet találta telibe.