Kreatív középpályás érkezett a DAC-hoz

„Belgiumban nem volt ideális a helyzetem. Megkeresett a DAC, amiért nagyon hálás és boldog is vagyok, mert ez nagy ambíciókkal és szurkolói bázissal rendelkező klub. Azt várom, hogy közönségszórakoztató futballt játszunk majd. Ismét százszázalékosan egészséges vagyok, szeretném visszanyerni az eredeti formámat, hogy jó teljesítménnyel, gólokkal és gólpasszokkal segítsek a csapatnak elérni a legmagasabb célokat Európában és idehaza is. Nagyon várom már, hogy pályára léphessek a DAC csodálatos szurkolói előtt” – mondta a klub honlapján Ján Bernát, aki a hetes számú mez tulajdonosa lesz Dunaszerdahelyen.

„Ján komoly tapasztalattal rendelkezik a szlovák élvonalat illetően, több mint száz mérkőzésen lépett pályára, és a nemzetközi színtéren is megmutathatta magát. Továbbá a Westerlo csapatában szerepelt, ahol nagy szerepet játszott az élvonalba való feljutásban” – nyilatkozta a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

A Sároseperjesről származó futballistát már a diákkorosztályt követően kiszúrta a Zsolna, ahol az U17-es és az U19-es csapattal is bajnoki címet szerzett, szerepelt az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is. A felnőttek élvonalában röviddel a 18. születésnapja után, 2019 márciusában mutatkozott be, három idény alatt a Zsolna színeiben 61 bajnoki mérkőzésen 15-ször volt eredményes, emellett 10 gólpasszt is kiosztott. A kreatív középpályás az U15-től egészen az U21-ig mindegyik korosztályos válogatottban képviselte Szlovákiát.

2021 nyarán a belga KVC Westerlo gárdájához távozott. Először csak kölcsönben játszott, egy évvel később végleges szerződést kapott. Együttesét kilenc góllal segítette az élvonalba való feljutásban, sérülés miatt azonban a belga első osztályban nem kapott sok lehetőséget. Emiatt is fogadta el tavaly szeptemberben a Nagyszombat kölcsönvételi ajánlatát.

Ján Bernát a sárga-kék mezben holnap, az Eszék elleni felkészülési találkozón mutatkozhat be.