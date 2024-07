Bősze Levente a válogatottról és a Real Madridról álmodik

KIVÉTELES KÉPESSÉGŰ játékos bontogatja a szárnyait Felvidéken: Bősze Levente néhány napja profi szerződést írt alá a Dunaszerdahelyi AC-nál, majd az ETO FC elleni felkészülési mérkőzésen győztes gólt szerzett (a DAC 2–1-re nyert).

S hogy ebben mi a rendkívüli?

Nos, a labdarúgó 2009. február 18-án született Győrben, azaz tizenöt esztendős.

„Ötéves voltam, amikor beleszerettem a labdába, szóval az óvodában kezdtem el focizni, majd onnan az ETO-ba kerültem – mondta a Nemzeti Sportnak a DAC új reménysége, Bősze Levente, aki tizenegy éves volt, amikor válaszúthoz érkezett a pályafutása, mert nevelőapukája, Forrás Ákos és édesanyja, Gabriella leültette egy komoly beszélgetésre. – Anyuék azt kérdezték, szeretnék-e profi focista lenni, hajlandó vagyok-e ezért mindent megtenni, elfogadni, amit ők és az edzőim mondanak. Igennel válaszoltam.”

Maximális családi támogatás: Bősze Levente édesanyja, Gabriella és a nevelőapa, Forrás Ákos hisz a gyerekben

A magyar játékos ezután a DAC-hoz került.

„A nevelőapukám hozott Dunaszerdahelyre, és úgy gondolta, a futball alapjait és a technikai részét megtanítja nekem, ellenben a szlovák labdarúgásra jellemző munkás, kemény mentalitást odahaza nem tudom elsajátítani” – válaszolt a „miért a DAC?” kérdésre a fiatal játékos.

A dunaszerdahelyi Mol Futballakadémia igazgatója, Németh Krisztián javaslatára a klub akadémiáján az U12-es csapatában kezdett Bősze Levente, s szinte végigszáguldott az összes ifjúsági korosztályon. Tizenhárom évesen már részt vett a felnőttcsapat edzésén, ott Kalmár Zsolt és Szánthó Regő vette szárnyai alá. Az elmúlt idényben szlovák bajnok lett az U16-os csapattal (a záró meccsen két gólt lőtt a pozsonyi Slovannak), erősítette a DAC U19-es utánpótláscsapatát is. Zsolnán ősszel gólt is szerzett, s ez a remek találat lett 2023-ban a dunaszerdahelyi klubnál az év gólja:

„Természetesen nagyon jó érzés volt mind feljebb és feljebb szerepelni, hiszen tizennégy évesen stabil, jó teljesítményt tudtam nyújtani. Köszönöm mindegyik utánpótlásedzőnek, akivel dolgoztam, hogy segítettek az álmaim útján.”

Az előző idény utolsó találkozója előtt nagyon érdekes hír jutott el az ifjú labdarúgóhoz: „Azt mondták nekem, hogy valószínűleg a felnőttcsapattal kezdem a felkészülést. Nagy örömömre így is lett. Nagyon befogadó az öltöző, mindenki rendkívül segítőkész, én pedig örülök, hogy tagja lehetek a DAC-keretnek.”

A játékos pályára lépett az Austria Wien, a Vyskov és az ETO FC elleni felkészülési mérkőzésen, közben pedig aláírta élete első profi szerződését.

„Részleteket nem tudok erről mondani, csak azt, hogy az egyik edzés után ott volt az anyukám és nevelőapukám, a menedzsereim, Magyarics Dominik és Vágó Olivér, valamint a DAC vezetőségének tagjai. Mondták, szükségük lesz az aláírásomra, és én alig vártam, hogy megköthessem pályafutásom első profi szerződését.”

A 13-as számú mez lett Bősze Olivéré – ezzel kapcsolatban kérdés, hogy a tehetség mennyire babonás.

„Örülök, hogy szabad volt ez a szám. Édesanyám tizenharmadikán született, és a nevelőapukám is tizenhármas mezben játszott. Tudom, hogy előttem Kalmár Zsolté volt ez a dressz a DAC-ban, ráadásul ő a nevelőapukámmal is jóban van, úgyhogy ő is örömmel fogadta, hogy a DAC-ban maradok, és a meze örököse miatt sem volt szomorú.”

A magyar utánpótlás-válogatott támadó tudja, keményen kell dolgoznia, hogy elérje céljait: „Az egész napom be van táblázva. A DAC-ban elvégzett munkán kívül a nevelőapukámmal edzek, járok bokszolni, jógára, erőnléti edzőhöz, masszázsra, krioszaunába, valamint proprioceptiv gyógytornára.”

Nem lehet véletlen, hogy a tizenöt esztendős játékosnak a hihetetlen munkabírása és céltudatossága miatt Cristiano Ronaldo a példaképe, és azon sem lehet csodálkozni, hogy tehetségének híre eljutott Németországig, és tavasszal egy ismerkedés keretén belül a Bayer Leverkusennél járt.

„Az a célom, hogy minél előbb pályára léphessek a Mol Arénában és beverekedjem magam a kezdőcsapatba. Jó lenne bekerülni a magyar válogatott keretébe, és megmutatni, hogy fiatalon is képes vagyok helytállni a nagyok között. Szeretnék a Real Madrid játékosa lenni és Aranylabdát nyerni, mert úgy gondolom, ez a legnagyobb elismerés egy játékos életében.”