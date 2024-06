IFFHS: három csapat húsz sorozatgyőzelem felett, a Ferencváros az örökranglista élén

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzése szerint a feröeri Vikingur zsinórban 21 mérkőzést nyert meg, a szaúdi bajnok Al-Hilal 24 mérkőzését vívta meg győztesen, míg a walesi The New Saints csapata egymás után 26 bajnokiján kerülte el a pontvesztést (és a TNS ezt a sorozatot még folytathatja a következő bajnoki idényben). A Vikingur ezzel a rangsorban a 22–24. helyre iratkozott fel, az Al-Hilal a 9–11., míg a The New Saints a 6.

Az abszolút rekorder két csapat: a Ferencváros, amely 1931. április 26-tól 1932. október 23-ig sorozatban 32 találkozóján diadalmaskodott, valamint az uruguayi Nacional, amely 1940. október 13. és 1942. július 12. között nyert meg egymás után 32 bajnokit. A csúcslista harmadik helyén egy másik magyar együttes, az Újpest található 30 győzelemmel, a lila-fehérek ezt a szériát 1945. augusztus 4. és 1946. május 25. között produkálták.

Az IFFHS ezúttal első alkalommal tette közzé a nemzeti bajnokságok leghosszabb győzelmi sorozatával rendelkező csapatainak világrangsorát.