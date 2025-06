Marco Rossi: A magyar válogatottnál szeretném befejezni szövetségi kapitányi pályafutásomat

Az egyik legtöbbször szóba kerülő átigazolási témára, Kerkez Milos esetleges liverpooli szerződésére is kitért az interjúban: „Őszintén szólva soha nem szoktam beleszólni a játékosok döntéseibe, ezekben a kérdésekben már így is elég sok szereplő érintett. A vágyam, hogy Milos a lehető legjobb döntést hozza meg a saját jövője szempontjából. Amit olvastam, az alapján olyan klubok közül választhat, mint a Manchester City, a Liverpool vagy a Real Madrid. Szerintem bármelyik döntést is hozza meg végül, az jó lesz – neki is, és nekünk is. Ezekben a klubokban emelkedik majd a színvonal, amivel nap mint nap találkozik. (...) Minden játékosnak vannak kisebb-nagyobb hiányosságai, és Milosnak is vannak területek, ahol még fejlődhet – egy ilyen közeg erre kiváló lehetőséget adna neki.”

Szóba került az is, hogy a jövőben Rossi fia, Simone is benne lesz a válogatott szakmai stábjában, és videoelemzőként tevékenykedik majd. A szövetségi kapitány úgy látja, Simone rendelkezik a szükséges tapasztalattal ehhez a munkához, és hasznos tagja lehet a stábnak: „Ez a döntés valójában már évekkel ezelőtt megszületett. Amikor idejöttem, négy olasz szakembert hoztam magammal, majd lépésről lépésre elkezdtük őket magyar szakemberekre cserélni. Ezt nagyon helyes döntésnek tartom, és örülök, hogy végig tudtam vinni. Amikor az utolsó külföldi munkatárstól megváltunk 2021-ben, már egyeztettem az MLSZ-szel arról, hogy amikor lesz rá lehetőség, szeretném, ha a fiam csatlakozhatna a stábomhoz, és az MLSZ-nek semmi kifogása nem volt ellene, mivel a fiam nem újonc, rendelkezik UEFA B-licenccel és meccselemzői képesítéssel is. (...) Még ha vízilabdázóként is kezdte a pályafutását, nagyon jól ismeri a csapatsport dinamikáját, ezt mindig is nagyra értékelték nála a klubjai, volt olyan korábbi klubja, ahova visszahívták, hogy ezen a téren adjon nekik tanácsot, ezért is gondolom úgy, hogy hasznos tagja lehet a csapatnak.”