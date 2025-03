Vécsei Bálint szerint a vb-pótselejtező a realitás

„Reálisan nézve a második helyet kell megcélozni a világbajnoki selejtezőcsoportban. Nyilván szeretnénk elsők lenni, de azt látjuk, hogy Portugália mennyivel előttünk jár, Európában elitcsapat. Éppen ezért a reális esélyt a második hely és az ezzel járó pótselejtező jelenti” – mondta az M4 Sportnak a paksi középpályás arra reagálva, hogy utolsóként a portugál csapat került a magyarok négyesébe, miután legyőzte a dán együttest a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. Rajta kívül még Írország és Örményország szerepel a kvartettben.

A 31 éves futballista felidézte, hogy olaszországi utazást akart lefoglalni, miután eredetileg nem került be Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe, aztán éppen az angol Ligakupa döntőjét nézte, amikor felhívták, hogy Styles Callum sérülése miatt mégis számít rá az olasz szakvezető a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón.

„Örültem, hogy két év után újra ott lehettem a válogatottban és végül pályára is léptem a Puskás Arénában. Már Isztambulban benne volt, hogy lehetőséget kapok, mert Schäfer Andrást a szünetben fejsérülés miatt le kellett cserélni. Az utána lévő napokban körvonalazódott, hogy kezdő leszek a visszavágón, a Himnusz után kicsit el is érzékenyültem, mert tudtam, mennyi meló volt abban, hogy ismét eljussak ide. Úgy érzem, jól megálltam a helyem – mondta Vécsei, aki szerint a két meccset tekintve nem lehetnek boldogok, mert mindkétszer három gólt kaptak és 6-1-es összesítéssel kiestek az A-divízióból. – Ha mi szerezzük az első gólt, akkor más képe is lehetett volna párharcnak.”

A kispesti nevelésű Vécsei arról is beszélt, milyen nehéz két év áll mögötte, mert amikor a Ferencvárost elhagyta, sérülése miatt olyan helyzetbe került, hogy klub nélkül maradt, majd Japánban kevés lehetőséget kapott, ezért új csapatot keresett és sokszor egyedül készült.

„Tavaly télen többen féléves szerződést kínáltak, de én hosszú távú megállapodásban gondolkodtam, így végül a Paks mellett döntöttem, amit nem is bántam meg. Tudtam, olyan közegbe kerülök, amelyben segítenek. Tudtam, hogy versenyképes a csapat, amit igazolt a bajnoki második hely és a kupagyőzelem. Megtaláltam a helyem ebben a gárdában” – mondta Vécsei, aki úgy vélte, a címvédő FTC bukdácsolása is kellett ahhoz, hogy ennyire szoros legyen az élmezőny az NB I-ben.

A Paks négypontos hátránnyal követi a Puskás Akadémiát és kettővel a második Ferencvárost, Vécsei azt reméli, végig kiélezett lesz a bajnokság. Szerinte a tolnaiak abban előre léptek az előző idényhez képest, hogy Bognár György vezetőedzőnek több variációs lehetőség van.