George Pataki: Várom az új Puskást – NS-sportdiplomácia

Jótékonysági szervezete, a George Pataki Center több képviselőjével együtt érkezett Magyarországra George E. Pataki, aki három cikluson át (1995–2007) volt New York állam kormányzója. Az elmúlt években főleg ukrán rászorulóknak orvosi eszközökkel segítő szervezet vezetője rövid magyarországi látogatása során találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, az üzleti élet és a bankszektor képviselőivel, de sporttal kapcsolatos programjai is voltak. Vasárnap Csányi Sándor MLSZ-elnök meghívására ott volt a magyar válogatott Törökország elleni mérkőzésén, sőt előtte küldöttségének tagjaival bejárta a Népstadion egykori Toronyépületében berendezett Puskás Múzeumot is. Az üzemeltető Nemzeti Sportügynökség részéről Bíró Péter elnök-vezérigazgató és a szervezet nagykövete, a volt világklasszis labdarúgó, Détári Lajos fogadta a Puskás Arénában az amerikai vendégeket, akiket Takács Szabolcs, hazánk washingtoni nagykövete kísért el a magyarországi programokra. A múzeumban Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, lapunk főszerkesztője kalauzolta a küldöttséget. A múzeumi körút végén New York állam 53. kormányzója elismerő szavakat írt a vendégkönyvbe, a zakója alá egyből felhúzta az ajándékba kapott Puskás-mezt (abban szurkolt aztán a mérkőzésen), és szóban is elmondta a Nemzeti Sportnak, hogy bár sokat hallott eddig is Puskás Ferencről, sok minden meglepetés volt számára, sok újat tudott meg a világhírű labdarúgó „hátteréről”.

Hajrá magyarok! – írta George Pataki a Puskás Múzeum vendégkönyvébe

„Nagyon élveztem a kiállítást. Nem tudtam, hogy Puskás miként nőtt fel, hogy az édesapját látta futballozni a pálya mellől, ahol laktak, hogy ennyire elverték az addig veretlen angolokat Londonban, hogy mekkora hazafi volt és mennyire hűséges a hazájához, ahonnan 1956-ban menekülni kényszerült: ez nagyon megindító. És sokak számára lesz megindító, akik eljönnek ide és addig nem pontosan tudták, ki is volt Puskás és mi a ma is érvényes üzenete.”

A vendégkönyvbe pedig ezt írta: „Köszönöm ezt a nagyszerű tárlatvezetést! Csodálatos história. Most pedig várom Magyarország következő Puskását. Hajrá, magyarok!”

Kedden aztán George Pataki kormányzó – miután fogadta őt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban – a George Pataki Center vezetője, Rob Cole és hazai megbízottja, Lonkai Gabriella kíséretében a Puskás Akadémiára is ellátogatott – erről már az intézmény hivatalos honlapja számolt be. Itt Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnöke és Tima János főigazgató fogadta a küldöttséget. Mint írják, Mészáros Lőrinc köszöntőbeszédében beszámolt az akadémia immár mintegy két évtizedes munkájáról, eredményeiről és terveiről. George Pataki pedig válaszában elmondta, lenyűgözte a különleges szépségű Pancho Aréna, valamint hogy nagyon szurkol a magyar futballnak és az akadémiának, szeretné, ha már jövőre, a részben az Egyesült Államokban rendezendő világbajnokságon is ott lenne a válogatottunk. Ezután – tájékoztat a pfla.hu – Szöllősi György vezette körbe a delegációt a Pancho Arénában és az akadémia területén is.

A Puskás Akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc a Pancho Arénában fogadta New York állam korábbi kormányzóját, George Patakit (Fotó: Kondella Mihály)

A hivatalos közlemény emlékeztet rá, hogy George Pataki kormányzó 12 éven keresztül szolgált New York állam kormányzójaként és kormányzása alatt folyamatosan csökkentette az adókat, elősegítve ezzel a gazdasági növekedést. Közben átalakította New Yorkot Amerika legveszélyesebb államából a legbiztonságosabb nagy állammá. Leköszönése után George Bush javaslatára az ENSZ közgyűlésének tagja lett. A 2016-os elnökválasztáson elindult a jelöltségért. 2008-ban Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét adományozta neki.

Az ügyvédként és politikusként is sikeres George Pataki magyaros hangzású vezetéknevének és különleges kötődésének Magyarországhoz az a magyarázata, hogy apai nagyszülei, Pataki János és felesége a huszadik század elején a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén található Aranyosapátiból vándoroltak ki az Egyesült Államokba.