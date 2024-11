Szoboszlai bekerült a csoportkör legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

Szoboszlai Dominik a Nemzetek Ligája idei kiírásában mindegyik mérkőzést végigjátszotta. Hat mérkőzésen négy gólt szereztünk, ebből liverpooli légiósunk hármat lőtt – kettőt büntetőből. A csoportkörben 27 kulcspassz fűződik még a nevéhez, amivel toronymagasan az első helyet foglalja el az A-liga csoportjait összevetve is (második legtöbb Bruno Fernandes 16-tal).

Most key passes in the UEFA Nations League:



◎ 27 - Dominik Szoboszlai

◎ 27 - Dejan Kulusevski

◎ 19 - Romano Schmid

◎ 19 - Arda Güler

◎ 19 - Viktor Gyökeres#NationsLeague pic.twitter.com/pcdeVFLGgL — WhoScored.com (@WhoScored) November 20, 2024

Szoboszlai a hét csapatába is bekerült.

🇪🇺 UEFA Nations League A Team of the Week#NationsLeague pic.twitter.com/7ONwCIb2iV — WhoScored.com (@WhoScored) November 20, 2024

A WhoScored megjelentette a B-liga legjobb tizenegyét is, melyben Erling Haaland, Jude Bellingham vagy Trent-Alexander Arnold mellett görög és osztrák játékosok is szerepelnek. Az osztrák válogatottból Philipp Lienhart, Alexander Prass, valamint Romano Schmid került be, míg a görögöktől Konsztantinosz Mavropanosz fért be a legjobb tizenegybe.

A magyar válogatott ellenfele Görögország vagy Ausztria is lehet márciusban, ez november 22-én pénteken derül ki.