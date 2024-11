„Az én véleményem teljesen más" – Sallai Roland reagált José Mourinho szavaira

„Nem lepett meg semmi a válogatottnál, jó volt újra találkozni a régi csapattársakkal, haverokkal, nagyon jó közegbe érkeztem. Rosszindulatú senki nem volt, senki sem piszkál, nagyjából mindenkivel sikerült beszélnem. Néhány játékossal korábbról nagyon jó a kapcsolatom, nem vagyok az, aki a sarokban ülök, és igyekszem is keresni a többiek társaságát. Minden adott ahhoz, hogy állandóan történjen valami körülöttem” – avatott be minket Szabó Levente a válogatottnál töltött első napjaiban, majd az NSO Tv kérdésére azt is elmondta, valóban sérülés miatt kellett-e lecserélni a Braunschweig hétvégi bajnokiján.

„Begörcsölt a lábam, amúgy is csere lett volna, meg szóltak is, hogy kicsit üljek le, nem ártott a csapatnak egy kis időhúzás, hiszen éppen nagyon jött a Hamburg. Meglepett utána, hogy erről kérdezgettek, meg láttam is, hogy kontaktsérülésről szóltak a hírek, de ebből semmi sem volt igaz, teljesen jól vagyok.”

Mint elmondta, jó formában érkezett a válogatotthoz, amelyet szeretne is kamatoztatni, ha lehetőséget kap Marco Rossitól. Emellett arra is válaszolt, milyen futballistának tartja a mellette álló Sallai Rolandot, és beszélt-e már Varga Barnabással, akivel ugyanazon a poszton szerepelnek.

Szabó Levente jól érzi magát a válogatottnál (Fotó: Török Attila)

Sallai Rolandot arról kérdezték, hogyan látja a támadószekcióban bekövetkezett cseréket – Ádám Martin és Gazdag Dániel kimaradt, Gruber Zsombor és Szabó Levente bekerült a csapatba.

„Ezt inkább a szövetségi kapitánytól érdemes megkérdezni. Én mindig örülök, ha új arc érkezik a válogatottba, most is fiatal, minőségi játékosok jöttek, akik tudják a hiányzókat pótolni. Várjuk, hogy mire képesek a pályán.”

A hollandok elleni, idegenbeli meccsel kapcsolatban elmondta, hasonló játékot szeretnének mutatni, mint amivel a Puskás Arénában pontot szereztek ellenük, de tisztában vannak a realitással, hogy a világ egyik legjobb válogatottja ellen lépnek pályára. Azt mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy az első 15 percben gólt kapjanak, s kinyílniuk sem szabad, ha nem akarnak olyan vereségbe belefutni, mint a németek elleni 5–0.

A csatár arról is beszélt, hogy érzi magát a Galatasaraynál, illetve reagált José Mourinho minapi kijelentésére, hogy „ember nem nézi a török bajnokságot”.



„Ez az ő sajátos véleménye, az enyém teljesen más. A török bajnokság nagyon fizikális, intenzív liga, senkinek sincs könnyű dolga, aki odaszerződik, főleg egy akkora klubhoz, mint a Galatasaray. Állandóan nyomás alatt kell teljesíteni, ami azért nem egyszerű.”

Videónkból az is kiderül, mennyire fogadták be a török szurkolók, illetve Szabó is elmondja, közönségkedvenc lett-e a Braunschweignél.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

AZ A3-CSOPORT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA

November 16.

20:45: Németország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Spíler2)

20.45: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

November 19.

20:45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia (Tv: Spíler2)

20:45: MAGYARORSZÁG–Németország (Tv: M4 Sport)