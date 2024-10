Zámbó Sándor: Ha lenne öt-hat Szoboszlaink, más felfogásban játszhatna a válogatott

Mint elmondta, meghatotta Orbán Viktor Nemcsák Károly által felolvasott köszöntője, és egyáltalán nem bánja, hogy ezúttal nem lábteniszezéssel töltötte a péntek délelőttöt – pedig azt még nyolcvan évesen is nagyon élvezi. Ahogy a miniszterelnöki méltatásban is elhangzott, anno öt bőrlabdáért vette meg az Újpesti Dózsa, ezt a történetet is felidézte interjúnk során, ahogy a legkedvesebb emlékét is megosztotta velünk abból a tizennyolc évből, amikor 410 NB I-es mérkőzésen lépett pályára a lila-fehérek mezében.

Emellett videónkban beszél arról is, mikor járna ki gyakrabban az Újpest mérkőzéseire, s szóba kerül a válogatott, amelynek rendszeresen a Puskás Ferenc Arénában szurkol, s amelyről markáns véleménye van. Külön kitért Marco Rossi munkájára, és Szoboszlai Dominikra is – utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott: „ha lenne még öt-hat Szoboszlaink, más felfogásban játszhatna a válogatott.”