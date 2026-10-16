Mocsi Attila dicsősége: száz meccs Rizében!

Mérföldkőhöz érkezett Mocsi Attila. A 26 éves magyar hátvéd a múlt hétvégi Fenerbahce elleni bajnokin századszor lépett pályára a Rizesporban. Ez idáig négy gólt szerzett, ám a jubileumi mérkőzés nem alakult jól, ugyanis az isztambuli csapat 3–0-ra győzött.

Pattogós edzéssel tartja magát formában a belső védő (FOTÓ: RIZESPOR)

„Elképesztő, hogy már a századik mérkőzésemet játszottam a Rizesporban, gyorsan elrepült az idő – mondta lapunknak a háromszoros válogatott hátvéd. – Kevés légiósnak adatik meg, hogy elérje ezt a szép számot a Rizesporban, de talán még a törökök közül sem sokaknak. Több mint három éve játszottam az első meccsemet, gólt szereztem és nyertük a Trabzonspor otthonában, szép emlék, olyan, mintha tegnap lett volna. A Fenerbahce elleni mérkőzés előtt köszöntöttek, Ali Zeki Saruhan elnöktől kaptam egy százas számú mezt. Sajnos a meccs csalódást keltően alakult, az eredmény alapján azt gondolhatják, hogy simán nyert a Fener, de egyáltalán nem így volt. Tizenkilenc lövésünk volt, csak éppen nem tudtunk betalálni. Egy nullás vendégvezetésnél közelebb volt az egy egy, mint a nulla kettő, de egy védelmi hiba után az ellenfelünk szerzett újabb gólt. Bosszantó, mert jól felépítettük a támadásainkat, helyzeteket dolgoztunk ki, az xG mutatónk közel 1.6-os volt, míg a Fenerbahcénak nem érte el az egyet. Sajnos hazai pályán ebben a bajnokságban a harmadik meccsünkön sem szereztünk gólt és megint kikaptunk, de a teljesítményünk jó, lehet rá építeni. Muszáj gólokat szereznünk.”

A Transfermarkt adatai szerint Mocsi Attila a tizenegyedik légiós lett, aki a Rizesporban legalább százszor lépett pályára. A magyar védő 2023 nyarán Zalaegerszegről szerződött Törökországba, azóta sok szép pillanatot élt át.

„Ahogy már említettem, az első mérkőzésem a Trabzonspor ellen emlékezetesen alakult, rögtön gólt szereztem, és nyertünk. Aztán ott van az előző idénybeli Fenerbahce elleni idegenbeli bajnoki, amelyen a kilencvennyolcadik percben egyenlítettünk emberhátrányban, egyébként sok nagy csapatnak tudtunk borsot törni az orra alá. Szerencsére az első pillanattól jól megy a játék, minden téren fejlődtem, ami főleg annak köszönhető, hogy minden héten nagyszerű képességű játékosok ellen játszhatok. Rengeteg élményt éltem át a pályán és azon kívül is Törökországban, az isztambuli sztárcsapatok otthonában mindig hatalmas kaland felfokozott hangulatban futballozni, ráadásul ebben az időszakban született meg a gyermekünk – Rize örökre a szívemben marad.”

Mocsi Attila 101. mérkőzésére egyelőre várni kell, ugyanis vádlisérülése miatt kihagyja a pénteki, Corum elleni idegenbeli bajnokit.