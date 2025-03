Fabrizio Romano szerint Kerkez a nyári átigazolási időszak egyik szenzációja lehet

A transzferguru Fabrizio Romano szerint Kerkez Milos a nyári átigazolási időszak egyik szenzációja lehet. Az AFC Bournemouth bal oldali védője hétről hétre remekül teljesít, így nagyobb klubok figyelmét is felkeltette.

Kerkez iránt már tavaly nyáron is volt érdeklődés, de a Bournemouth megtartotta, és erre az idényre egyértelműen alapemberré vált. Csapata mind a 28 mérkőzésén kezdő volt a Premier League-ben, két gólt szerzett, valamint kiosztott öt gólpasszt is.

Romano kiemelte, hogy Kerkez januárban ügynökséget váltott, és Fali Ramadanival dolgozik tovább, ez pedig egy újabb utalás arra, hogy szintet szeretne lépni. Ramadaninak nagyon jó a kapcsolata a Liverpoollal, nyáron ő segédkezett Federico Chiesa Anfieldre igazolásában is.

A Liverpool érdeklődése Kerkez iránt nem újdonság: a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttes már 2024-ben kiszemelte magának a védőt, akit egyébként a klub egykori legendája, Jamie Carragher is többször a Pool figyelmébe ajánlott. Ráadásul a Liverpool sportigazgatója, Richard Hughes nyárig éppen a Bournemouthnál dolgozott, szóval jól ismeri a csapatot, valamint Kerkezt is.

Arne Slot háromfős kívánságlistáján Romano szerint ott szerepel Kerkez is, mivel a Liverpoolnak belső és szélső védőre is szüksége lesz nyáron. A klubokhoz közeli források 40-45 millió euró közé tippelik az átigazolási díjat.

De nem csak a Liverpool érdeklődik a magyar válogatottba ismét meghívott labdarúgó iránt. A Manchester United már januárban vitte volna, de nem tudott megegyezni a Bournemouthszal, így végül Patrick Dorgu érkezett Leccéből az Old Traffordra. Így vélhetően Kerkez már nem téma Manchesterben, de Romano szerint a Chelsea és az Atlético Madrid is többször elküldte a megfigyelőit, hogy térképezzék fel a játékost.