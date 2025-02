Gazdag: Nem hiszem, hogy technikásabb leszek, gyorsabb meg már pláne nem

A 28 éves játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, a floridai edzőtáboruk hajrájához érkeztek, pénteken még a Montreal elleni edzőmérkőzés vár rájuk a jövő heti bajnoki rajt előtt. Hozzátette: bár az eredmények nem úgy alakultak a legutóbbi szezonban, mint ahogy azt tervezték, ugyanakkor úgy látja, hogy az új edző, Bradley Carnell elvárásaihoz mérten tudtak fejlődni és játékban előre lépni.

„A lejátszott mérkőzéseken hatvan-hetven percig rendre az volt a forgatókönyv, hogy vezettünk, aztán sort cseréltünk és a meccs végén kikaptunk. Nyilván van hely a keretünkben az erősítésre, főleg ha abból indulunk ki, hogy a meccseken is kell majd cserélnünk, és nagyon fontos, hogy olyan játékosok jöjjenek be a padról, akik akár a meccs képét is képesek megváltoztatni a jó irányba” – mondta Gazdag, aki jelezte: a pletykák szerint lesznek még érkezők.

A 27-szeres válogatott futballista együttese az Orlando ellen kezdi az idényt. Meglátása szerint hasonló feladatköre lesz a csapatban, mint korábban, idén azonban az is előfordulhat, hogy egyszerre ketten lesznek a pályán támadó középpályás poszton, emellett felkérték, hogy vállaljon vezérszerepet az együttesben, aminek most már nyelvi akadálya sem lehet.

„Tanulni mindig lehet, lassan huszonkilenc éves vagyok, úgyhogy nem hiszem, hogy technikásabb leszek, gyorsabb meg már pláne nem, de a tapasztalat nagyon sokat tud segíteni. Az idősödő játékosok már bizonyították, hogy rutinból nagyon sok jó dolgot lehet csinálni” – fogalmazott. Kiemelte, hogy játékában szeretné a tőle eddig megszokott szintet hozni, gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot, és nagyon csalódott lenne, ha ebben a szezonban nem jönne össze a rájátszásba jutás.

A Philadelphia Union az elmúlt szezonban csak kilenc meccset nyert a 34 fordulós alapszakaszban, így a Keleti főcsoport 12. helyén végzett, és 2017 óta először lemaradt a rájátszásról.

Gazdag azt is elárulta, hogy a floridai edzőtábor miatt nem tudták kivenni a részüket a Philadelphia Eagles Super Bowl-győzelmének ünnepléséből, de örültek az amerikai futballisták sikerének.