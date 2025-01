Megvan Gazdag Dániel csapatának új edzője

Még november elején jelentette be a Gazdag Dánielt is foglalkoztató Philadelphia Union vezetősége, hogy tizenegy idény után megválik a csapat vezetőedzőjétől, Jim Curtintől, miután a megelőző kiírásban nagydöntőig jutó Union ezúttal a rájátszásba sem jutott be. Az új év első munkanapján aztán közölték: a dél-afrikai Bradley Carnell személyében megtalálták Curtin utódját.

A klub hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a 47 éves trénertől azt várja a Union vezetősége, hogy visszavezesse a csapatot a korábbi sikerek szintjére, azaz hogy a Union ismét legyen a rájátszás résztvevője – hat egymást követő év után 2024-ben maradt le újra a playoffról, ráadásul történelme legrosszabb szereplését hozva, a főcsoportjában csak a 12., összesítésben pedig a 22. helyen zárt. „Bradleyben megvannak azok a tulajdonságok és az a tapasztalat, amiket és amit mi keresünk egy vezetőedzőben. Ismeri az MLS-t és a nemzetközi futballvilágot, taktikailag kiemelkedő meglátásai vannak, és gyakorlatilag mindenben egybevág a sportstratégiánkkal. Ráadásul a játékosfejlesztésről is egyeznek a meglátásai a klubéval” – áll a Union honlapján csütörtökön megjelent közleményben. Az 1977-ben Johannesburgban született Carnell a közleményben foglaltak szerint a klub 17 éves történetének mindössze a negyedik vezetőedzője lesz. Carnell 2017 és 2021 között a New York Red Bullsnál dolgozott segédedzőként – a 2020-as idény végén két hónapig megbízott vezetőedző volt –, majd 2022 januárjának elején a St. Louis City SC vezetőedzője lett, a klubbal 62 meccsen 22–15–25-ös mérleget tudott felmutatni, s az első évében a Nyugati főcsoportot megnyerve a rájátszásba jutott. Játékosként 1993 és 2011 között tartott a karrierje, s alig múlt 20 éves, amikor fiatal védőként bemutatkozhatott a dél-afrikai válogatottban – 2010 márciusáig 42 alkalommal szerepelt a Bafana Bafanában. Ott volt a 2002-es világbajnokságon, mindhárom csoportmeccsen kezdőként lépett pályára. Ekkor már a VfB Stuttgart játékosa volt, majd a Mönchengladbachon át a Karlsruhéba vezetett az útja, ahol Hajnal Tamás csapattársaként pályafutása talán legemlékezetesebb pillanatait élte át. 2007 szeptemberében, egy Frankfurt ellen 1–0-ra megnyert bajnoki végén ugyanis olyannyira elfajult szóváltásba bonyolódott a pályán saját kapusával, Marcus Millerrel, hogy a kapusedző választotta szét őket.