Sallai Roland: Boldog vagyok a Galatasaraynál

„Freiburg természetesen más volt, de Isztambul egy hihetetlen város. Én nyilván nem a turizmus, hanem a futball miatt vagyok itt, de természetesen szeretem a várost. Most a csapatra fókuszálok, mert nagy céljaink vannak, s minden nap azért dolgozunk, hogy ezeket el is érjük – kezdte mondandóját Sallai Roland. – Boldog vagyok itt, hamar képes voltam alkalmazkodni a csapat játékához. A társak és a stáb is sokat segített, nagyon hálás vagyok nekik. Nagyon örülök annak is, hogy ilyen nagyszerű játékosokkal játszhatok együtt.”

A 27 éves labdarúgó ezután a Galata szurkolótáborát méltatta, példaként felhozva a Trabzonspor elleni (4–3) bajnokit.

„A szurkolók a 12-ik játékosunk, s ezt a Trabzonspor elleni meccs is jól példázza. Valóban úgy funkcionáltak, mint egy extra játékos, és az utolsó perces gólunk is nekik köszönhető. Hihetetlen érzés előttük játszani” – fogalmazott Sallai, majd elődjét, a török klubban ugyancsak a hetes mezben játszó Kerem Aktürkoglut méltatta.

„Szerintem Keremet nyugodtan hívhatjuk legendának, hiszen rengeteg gólt szerzett a klub színeiben. A társak is nagyra tartják őt, s Harry Pottert idéző gólöröme van. Készen állok arra, hogy a legjobbamat nyújtsam a hetes számú mezért, valamint arra is, hogy »meghaljak« a pályán a klubért” – mondta az 58-szoros válogatott szélső.