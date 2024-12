Ifjabb Dárdai Pál Németországon belül válthat klubot – NS-infó

Németországban ismét téma a 25 éves ifjabb Dárdai Pál távozása Berlinből. A berlin-live.de cikke szerint Andreasz Buhalakisz, Smail Prevljak és Bilal Hussein mellett az egyszeres magyar válogatott játékos is otthagyhatja a Herthát. Előbbi három futballistával nem számol Cristian Fiél vezetőedző, utóbbi pedig maga szeretne váltani, mert több játéklehetőségre vágyik.

A szélső játszott ugyan tíz bajnokin ebben az idényben, gólt is szerzett, de nyolcszor csak csereként kapott lehetőséget.

A Nemzeti Sport értesülései szerint egy német másodosztályú csapat érdeklődése nevezhető komolynak, ezért is jelenhetett meg most újra a helyi sajtóban az ifjabb Dárdai Pál távozásáról szóló hír. A szerződése még 2026 nyaráig szól Berlinben, így lehet, hogy egyelőre csak kölcsönbe távozik, de várhatóan a téli felkészülést már egy másik, ugyancsak a német másodosztályban szereplő gárdában kezdheti meg. Így egy éven belül az öccse, Dárdai Bence és az édesapja, az előző vezetőedző, idősebb Dárdai Pál után a családjukból ő lehet a harmadik távozó a berlini klubtól, már csak a 11-szeres magyar válogatott védő, Dárdai Márton maradhat, aki továbbra is alapembernek számít és idén hosszabbított szerződést 2028-ig.

A Berlinben nevelkedett ifjabb Dárdai Pál másodszor távozhat a Herthától, 2021 és 2023 között a Fehérvár játékosa volt.