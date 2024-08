Kiváló lépcsőfok Schön Szabolcsnak a Bolton

A Bolton mindenben partnere volt a Fehérvár FC-nek, minden kérést teljesített, hogy megszerezze Szabolcsot a projektjéhez. Az új tulajdonosi kör gazdaságilag és szakmailag is biztosan áll az egyesület mögött, észszerűen építi a csapatot. Szabolcs esetében is − mint más játékosaink, például Szabó Levente külföldre igazolása előtt − hosszú elemzés után választottunk klubot, a futballista stílusát, egyéniségét, illetve az érdeklődő klubok terveit, valamint hazája labdarúgásában elfoglalt helyét vettük figyelembe a választásnál. Jó egyéves munka előzte meg, hogy Szabolcs külföldre került. Másik, topbajnokságba visszavágyó együttes is jelentős összeget mozgatott volna meg érte, ám mindent figyelembe véve úgy éreztük, a Boltonban juthat el magas szintre.

KOZÁK Attila

Schön Szabolcs menedzsere