Ádám Martintól elbúcsúzott az Ulszan – a távozó csatár szeretne szintet lépni

Ahogy a hét elején jeleztük, a magyar válogatott csatár, Ádám Martin két év után elhagyja a dél-koreai Ulszan HD-t, amely a Szuvon FC elleni, idegenbeli meccset (1–1) követően jelentette be, hogy a támadó közös megegyezéssel távozik, egyúttal megköszönték a klubért végzett munkáját és sok sikert kívántak neki további pályafutásához. Ádám 2022 óta 67 meccsen 24 gólt és kilenc gólpasszt ért el a csapat színeiben, amellyel kétszer lett dél-koreai bajnok és szerepelt az ázsiai Bajnokok Ligájában is (tíz meccsen öt gólig jutott a sorozatban).

„Örülök, hogy sikerült méltóképp lezárni ezt a dél-koreai időszakot Ádám Martin pályafutásában, szépen búcsúzott tőle a klub. Úgy érzem, minden szempontból eredményes két éven vagyunk túl. Most, hogy szabadon igazolható, szeretnénk, ha magasabb szinten, erősebb bajnokságban is bizonyíthatna. Két évig tartanak a vb-selejtezők, és addig a válogatott egyértelműen kiemelt szempont marad a folytatás tervezésében. Élete legjobb fizikai állapotában, jó formában várja Martin az új kihívásokat” – nyilatkozta megkeresésünkre a csatár menedzsere, Papp Gábor.

Az elmúlt napokban számos klub megkereste már a támadót, itthonról és külföldről is, de ezek csak érdeklődések voltak, konkrét tárgyalásokig nem jutottak el, ugyanis először a dél-koreai szerződését szerette volna lezárni a csatár (szerkesztőségünkbe eljutott olyan olvasói levél, hogy a játékos a napokban Debrecenben járt, ám ez nem felel meg a valóságnak). Most már kezdődhetnek a konkrét tárgyalások, de a játékosügynök elmondása alapján Ádám Martin célja továbbra is a külföldi folytatás.