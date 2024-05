Lengyelország: Eppel és Novothny sem tervez hazatérni

„Eppel Márton a Warta Poznan kiesésével szabadon igazolhatóvá vált – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 32 éves játékos menedzsere, Filipovics Vladan. – Összességében jónak értékelem a lengyelországi időszakot, hiszen az NB I-nél erősebb bajnokságban játszhatott a csatár huszonegy meccsen, azt követően, hogy a megelőző idényben az NB II-ben futballozott Diósgyőrben és sérülés is hátráltatta tavaly. A gólok száma persze lehetett volna magasabb, de ehhez a csapat túl defenzív taktikája is hozzájárult, ami miatt az utolsó három mérkőzését elveszítette és ki is esett az élvonalból. Meglátjuk, mit hoz a jövő, Eppel Márton Poznanból biztosan távozik, de továbbra is külföldi folytatásban gondolkodunk, jó esélyt látok rá, hogy a következő idényben is légiósként szerepeljen valahol.”

Eppel szabadon igazolható játékosként, tavaly októberben került Lengyelországba, 21 bajnokin két gólt szerzett.

A 29 éves Novothny Soma is az NB II-ből szerződött a lengyel élvonalba, ő ősszel még a Vasasban szerepelt, februárban lett a Ruch Chorzów játékosa, 13 mérkőzésen négy gólt és két gólpasszt ért el, múlt héten a záró fordulóban az ő két góljával győzött 2–0-ra a Ruch a Cracovia ellen.

„Így, hogy a Ruch Chorzów kiesett az első osztályból, lejárt Novothny Soma szerződése, nem lépett életbe az automatikus hosszabbítási opció – mondta megkeresésünkre a csatár ügynöke, Vörösbaranyi József. – Ugyanakkor nagyon szeretnék a klub vezetői, ha maradna náluk a következő, másodosztályú idényben is. Egyelőre azonban az a cél, hogy az első osztályban találjunk számára csapatot, elsősorban Lengyelországban. A hazatérés nincs tervben.”

A Ruch a 17., a Warta a 16. helyen esett ki a 18 csapatos Ekstraklasából. A középpályás Baráth Péter csapata, a Raków Czestotochowa a 7. helyen végzett (a bajnokságot története során először a Jagiellonia nyerte meg). Baráthot a télen egy évre vette kölcsön a lengyel klub a Ferencvárostól, így az ő szerződése nyáron még nem jár le.