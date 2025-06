Volt NB I-es játékos is érkezik a feljutást megcélzó Tatabányához

Az NB II-ből kieső Tatabánya a héten bejelentette, hogy Csernik Kornél és Jelena Richárd távozik a klubtól, míg Szegleti Gergely, Kovács István, Árvai Dániel és Letenyei Zalán szerződést hosszabbított.

A Nemzeti Sport tatabányai forrásból úgy értesült, hogy hamarosan játékosok érkezését is bejelentheti a klub, ugyanis előrehaladott egyeztetéseket folytat a vezetőség a legutóbb a Pécsi MFC-ben szereplő rutinos védővel, a 34 éves Preklet Csabával és a BFC Siófok 21 éves támadójával, Major Szabolccsal. Preklet korábban 33 meccsen az NB I-ben is pályára lépett, az élvonalban játszott a Vasasban, Egerben és Kecskeméten is. A 2024–2025-ös idényben 26 meccsen szerepelt az NB III-as PMFC-ben. Major Szabolcs 30 bajnoki meccsen 19 gólt szerzett és holtversenyben 2. helyen végzett az NB III Délnyugati csoportjának góllövőlistáján.

Ezek az igazolások már azt a célt szolgálhatják, amiről a klub ügyvezető elnöke, Sámuel Botond beszélt a május végi, idényzáró sajtótájékoztatón.

„A jövőt illetően nem lehet más a célunk, mint azonnal visszajutni az NB II-be. Mi a pénzt, a hátteret tudjuk biztosítani, a csapat győzelméhez szív és akarat is kell, ahogyan több másik csapat is bizonyította; mint ahogy azt is, hogy többmilliárdos költségvetéssel sem garantálható a feljutás. A tavalyi bajnokcsapat gerincére igyekszünk építeni. Végleges keretet egy jó hónap múlva tudunk hirdetni” – mondta májusban a sportvezető. Klausz László vezetőedző hozzátette, azért fognak dolgozni, hogy a klub múltjához éltó eredményeket érjenek el a jövőben.