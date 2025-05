Révész Attila a feljutásról: Időnként a játékunk is élvezhető volt

„Egy éve május 4-én estünk ki az NB I-ből, most pedig feljutottunk. Közben volt egy munkás, nehéz évünk. Az egész időszaknak az üzenete a legfontosabb: akkor nagyon mélyen voltunk és nagyon rosszul érintett mindenkit a kiesés, mégis, a Puskás Akadémia öltözőjében egy éve tettünk egy fogadalmat, hogy visszajövünk és örömmel fogjuk tölteni az évet. Főleg ősszel volt nagyon sok kellemetlenségünk, de a tavaszra már azt lehet mondani, hogy rendben volt. Az eredményeink jól alakultak, a csapat közössége összeállt, a játékunk is élvezhető volt időnként. A továbbiakra nézve a célunk a bajnoki cím megszerzése. Ezt egy meccsen be is lehet akár gyűjteni, és igazából jobb is lenne, ha a szurkolóink előtt ünnepelhetnénk, úgyhogy bízom benne, hogy a következő héten ez sikerül” – fogalmazott Révész Attila a feljutás biztossá tétele után.

„Minden versenysorozatban mindenkinek örömöt jelent, ha sikerül elérni a célt. Ez így van nálunk is. Egyelőre nem foglalkozunk a következő év nehézségeivel, lesznek bőven. Az első osztály igényei jelentősen másabbak, tőkerősebb, nagy klubok szerepelnek, úgyhogy a bennmaradás kiharcolása kemény feladat lesz, és az lesz a következő cél. De most még nem is szabad ezzel foglalkozni” – mondta Révész.

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 910 néző. Vezette: Farkas Tibor (Garai Péter Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Kuzma (Kovács G., 61.) – Tóth M. (Sármány, 74.) – Gyenti (Ferencsik, 86.), Hursán (Harsányi I., a szünetben), Hodonicki (Szabó B., 61.), Mikló – Czékus, Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor

KISVÁRDA: Popovics – Matic (Lippai T., a szünetben), Chlumecky, Soltész D. (Széles, 71.) – Cipetic, Popoola, Soltész I. (Szőr L., a szünetben), Mesanovic – Matanovics (Molnár G., 71.) – Bíró B., Szpaszics (Pap Zs., 66.). Vezetőedző: Révész Attila.

Gólszerző: Czékus (11-esből, 1–0) az 5., Matanovics (1–1) a 47., Chlumecky (1–2) az 53., Czékus (2–2) a 88. percben