Szilágyi góljával nyert Gyirmóton a Szeged

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–SZEGED-CSANÁD GA 0–1 (0–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 415 néző. Vezette: Kovács Imre (Kulman Tamás, Dobos Dominik)

GYIRMÓT FC GYŐR: Kecskés – Csörgő, Hudák D., Papp M., Hajdú Á. – Katona M. – Horváth R., Hudák M. (Kovács D., a szünetben), Madarász (Kicsun, 74.), Gajdos (Ugrai, 55.) – Piscsur. Asszisztens edző: Jäkl Antal

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi, Tóth B., Kotula – Haris – Mohos, Varga B. (Palincsár, 85.), Erdei C. (Horváth M., 80.), Vogyicska Balázs (Kurdics, 80.) – Borvertő (Novák Cs., 85.). Vezetőedző: Jovics Alekszandar

Gólszerző: Szilágyi (73.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Gyirmót legutóbb az első idei bajnoki mérkőzésen nyert, a Soroksár elleni győzelem óta öt döntetlent játszottak Csörgőék, valamint nagyon kikaptak a Csákvártól. A Szeged 2025-ben még csak egyszer veszített – az Ajka ellen – , háromszor nyert és volt még három döntetlenje is. A két csapat őszi mérkőzése is 1–1-gyel ért véget, így a legvalószínűbb eredmény ezúttal is a döntetlen lett volna.

Az első helyzetekre sokáig kellett várni ezen a szeles vasárnap délutánon. A 17. percben Erdei Carlo tette próbára Kecskést, hét perccel később Varga Gy. Balázs, majd 30. percben Borvető: a hazai kapus azonban mindegyik alkalommal állta a sarat. A legnagyobb bravúrt a 45. percben mutatta be a Gyirmót kapusa, amikor Haris szabadrúgását ütötte szögletre. A hazaiak legnagyobb helyzete az első félidőben Hudák Martin lövése volt, de az nem találta el a kaput.

A második félidő is meddő mezőnyjátékkal indult. A 73. percben aztán egy szegedi szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, végül Szilágyi Zoltán 13 méterről, balról a hosszú felsőbe lőtt. A rá következő percekben kétszer is növelhette volna előnyét a kék-fekete csapat, ám Márkvárt lövése elment a kapu mellett, Varga Gy. Balázs kísérletét pedig megfogta Kecskés. A gyirmóti támadójátékról sokat elmond a tény, hogy Veszelinovnak az egész meccsen nem volt védeni valója. 0–1





PERCRŐL PERCRE

A Gyirmót-Szeged mérkőzésen végül egyetlen gól döntött (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)