Nem volt kérdéses a Honvéd győzelme

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 3–0 (3–0)

Bozsik Aréna, 3392 néző. Vezette: Molnár Attila (Szalai Dániel, Becséri Gergely)

HONVÉD: Tujvel (Liziczay, 87.) – Szabó A., Baki, Csontos – Bévárdi, Szamosi, Pekár I. (Somogyi, 77.), Hangya – Keresztes N. (Petrók, 77.), Kántor K. (Kovács E., 67.), Medgyes Z. (Vernes, 87.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

BÉKÉSCSABA: Uram – Gyenti, Fazekas L., Viczián, Ferencsik (Mikló, 46.) – Tóth M., Márkus (Kuzma, 46.) – Hursán (Kovács K., 59.), Harsányi (Szabó B., 46.), Kóródi (Vólent, 81.) - Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Kántor K. (22.), Szamosi (28.), Medgyes (41.)

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Örülök, hogy ennyi fiatalnak játéklehetőséget tudtunk adni. Az első félidőben a három gól mellett még számtalan lehetőségünk volt. A szünet után is megvoltak a helyzeteink, de akkor már pontatlanabbak voltunk.

Csató Sándor: – Az első félidőben a Honvéd kihasználta gyermeteg hibáinkat, egyszerűen nem találtuk meg a játékuk ellenszerét. Több játékosom is csalódást okozott. Ebből a meccsből tanulnunk kell!

(Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Honvéd semmit nem bízott a véletlenre, már az első perctől kezdve nagy nyomást helyezett a

csabai védelemre, mely mindössze húsz percig tudta tartani magát. A házigazda a nagy kedvvel futballozó

Medgyes Zoltán vezérletével a szünetig háromszor is bevette a viharsarkiak kapuját, és ezzel tulajdonképpen el is döntötte a három pont sorsát.

A térfélcserét követően sem változott a mérkőzés képe. Ugyan Csató Sándor, a vendégek vezetőedzője hármat is változtatott a szünetben, és ezáltal masszívabb lett a lilák hátsó alakzata, ám ellentámadásokra már nem futotta csapata erejéből. A Honvéd szemmel láthatóan élvezte a játékot, a győzelme pedig egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben. A hajrában Feczkó Tamás sorra dobta mélyvízbe fiataljait, és ennek keretében a kapus Liziczay Zsombor személyében újoncot is avatott. 3–0



(Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi négy fordulóban 10 pontot gyűjtő Budapest Honvéd a kiesés ellen küzdő és az előző héten a Szegedet legyőzve a vonal fölé kerülő Békéscsaba ellen.