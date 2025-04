Négyszer talált be a feljutásra hajtó ellenfelének a Szeged

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–1 (2–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 437 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Georgiou Theodorosz, László István)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M. (Mohos, 81.), Szilágyi Z., Pejovics, Kotula – Papp Á. (Sarr, 88.), Haris, Márkvárt, Vogyicska Balázs (Palincsár, 81.) – Novák Cs. (Varga B., 88.), Borvető (Gera B., 90+1.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai, Szujó (Bacsa B., 56.), Polgár, Lajcsik – Katona I., Lucas (Kristóf, 80.), Varga J., Bódi (Herjeczki, 72.) – Szabó M. (Kártik, a szünetben), Pethő B. (M. Ramos, 72.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Novák Cs. (7., 40.), Kotula (58.), Borvető (83.), ill. Pethő B. (33.)

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Az első perctől az utolsóig remek meccset produkáltunk, játszottuk a futballt. Régen nem szereztünk gólt rögzített helyzetből, most hármat is sikerült. Az ellenfél az első lehetőségéből gólt szerzett, ennek meg kell találni az okait, de megint vezetéshez tudtunk jutni. A két vereség után ez fontos siker volt, különösen a múlt heti kudarc volt nagyon fájó.

Erős Gábor: – Azért kaptunk ki, mert a Szeged fizikailag erős, veszélyes a rögzített helyzetekből, miközben nagyon kreatív játékosai is vannak. Szerintem a második hazai gólt szabálytalanság előzte meg, de ez nem von le semmit ellenfelünk érdemeiből.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egyperces néma tiszteletadás előzte meg a kezdést, a kiváló edző, Garami József emlékének adóztak a jelenlévők.

Remek iramot hozott az első öt perc, a Szeged rögtön két kapura lövésig is eljutott ezen idő alatt Márkvárt Dávid révén. Majd a háromszoros válogatott középpályás volt az is, aki a 7. percben szöglet után Novák Csanád fejére varázsolta a labdát, a támadó pedig 10 méterről nem hibázott.

A vezető találathoz hasonló góllal egyenlített a Kazincbarcika Pethő Bence révén, aki – akárcsak Novák – fejjel volt eredményes a 33. percben, igaz, nem rögzített helyzet, hanem jobb oldali támadás után. A hajrá megint a Tisza-partiaké volt, akik Novák Csanád szemfüles találatával újra vezetéshez jutottak a 40. percben. A feladó megint Márkvárt volt, aki szabadrúgás után lőtt a kapu elé, Papp Áronról pedig jó helyre pattant a kapus által kiütött labda, amely megtalálta az első gól szerzőjét az ötösön.

Szegedi lehetőséggel indult a második félidő, Haris Attila lőtt éppen csak mellé a tizenhatosról. Kotula Máté viszont már nem hibázott, az 58. percben szép jobb oldali szegedi támadás után balról befelé cselezve jobbal a bal alsóba belsőzött. A Kazincbarcika nem tudott helyzetig sem eljutni, a Szeged pedig a 83. percben eldöntötte a meccset, amikor Borvető Áron fejelt a léc alá szöglet után. Vereségével a KBSC nem tudott ismét a Vasas elé kerülni a tabellán, kevesebb győzelmével jelenleg nem áll feljutást érő helyen. 4–1



