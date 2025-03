Közvetlen riválistól érkezett Bekő Balázs utódja Dorogra – hivatalos

Mint arról beszámoltunk, a Dorogi FC Facebook-oldalán közölte, hogy kedden közös megegyezéssel szerződést bontott az edzőként a Videotonnál, a Budaörsnél, a Kecskeméti TE-nél, a Diósgyőri VTK-nál, az ETO-nál, a Sopronnál, a Balmazújvárosnál és a Tatabányánál is dolgozó Bekő Balázzsal, akivel a csapat jelenleg az éppen bennmaradást jelentő 16. helyen áll a bajnokságban, ugyanakkor a Komárom-Esztergom vármegyei csapat legutóbb szeptemberben győzött a bajnokságban a Kelen vendégeként, azóta tíz bajnokin hét vereséget és három döntetlent jegyzett.

Nem sokkal Bekő távozásának bejelentése után még egy edzőváltás történt a harmadosztály Északnyugati csoportjában, ugyanis a 9. helyen álló FC Sopron is arról számolt be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott vezetőedzőjével, Bücs Zsolttal, aki 2022 óta irányította a csapatot, utódja pedig ideiglenes jelleggel biztosan Finta Zoltán lesz.

Bár a soproniak nem indokolták meg Bücs távozását, a Kisalföld úgy értesült, hogy a szakember azért távozik, mert ő az a pro licences edző, aki átveszi a Dorogi FC irányítását. Azóta a dorogiak be is jelentették Bücs Zsolt érkezését. A tréner korábban másodedzője volt a bajnokságokat nyerő, majd a Bajnokok Ligájában is szereplő Lokinak, s az élvonalban volt még az MTK és a Mezőkövesd másodedzője is. Vezetőedzőként kétszer irányította a Sopron csapatát, de megfordult a III. Kerületnél és Ajkán is.

Bücs nemsokára összecsaphat eddigi csapatával, ugyanis a bajnokság 22. fordulójában a Dorog épp a Sopront fogadja.