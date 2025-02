Pintér Attila: Nem tudom, futballozott-e, aki szerint ez a pálya alkalmas a játékra

ERŐS GÁBOR, a Kazincbarcika vezetőedzője:

– Gratulálok mindkét csapat játékosainak, mert elképesztő munkát tettek bele ebbe a mérkőzésbe, a futballra alkalmatlan talajon. Kíváncsi lettem volna, hogy jó körülmények között, jó pályán hogyan alakul a mérkőzés. Nagyon nehéz volt ezen a talajon játszani, szakmailag ezt nehéz értékelni. Persze pozitív számunkra, hogy nem kaptunk gólt és, hogy már kilenc mérkőzés óta veretlenek vagyunk, ez nem egy rövid sorozat, és nem egyszerű elérni, legyen szó bármilyen szintről. A Vasas nagyszerű csapat, megpróbált futballozni ezen a borzalmas minőségű pályán, ahogy mi is, de nem véletlen, hogy egyik csapatnak sem sikerült a kapuba találnia. Rajtunk nincs nyomás, nem cél a feljutás, ha odakerülnénk, elvállalnánk, de ezt nem is lehet célként megfogalmazni, hiszen amikor idekerültünk, a biztos bennmaradás volt a kitűzött cél a fiatalok szerepeltetése mellett. Sajnálom, hogy ilyen hideg, fagyos környezetben kellett összecsapnunk a Vasassal, enyhébb időben jobb futballt láthattak volna a nézők.

PINTÉR ATTILA, a Vasas vezetőedzője:

– Mindkét csapat játékosai mindent megtettek, hogy győztesen hagyják el a pályát. Azt gondolom, mi sokkal közelebb álltunk ehhez. Jobb talajon még jobb játék alakulhatott volna ki, de a játékosaim a pályához alkalmazkodva fantasztikus helyzeteket alakítottak ki. Ezúttal is, mint Kisvárdán, arra kérek mindenkit, nézzen meg két jelenetet, és döntse el, hogy azért adna-e büntetőt vagy nem, de a helyzeteinket be kellett volna rúgni és akkor győztesen hagyjuk el a pályát. Ha a Fradi-edzőt akarnám idézni, amíg a helyzeteink megvannak, nincs baj. Egyébként kalapot kell emelni mindkét csapat előtt. Ha valaki ezt a pályát alkalmasnak találta a játékra, akkor nem tudom, ő futballozott-e valaha… Mind a két tavaszi meccsünkben benne volt a győzelem lehetősége, remélem, legközelebb már sikerül mindhárom pontot begyűjtenünk, és szépen lépegetünk a céljaink felé. Azért is boldog vagyok mert ismét bemutatkozott egy ifjú játékos (a 17 éves Barkóczi Barnabás – a szerk.), és nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, és azért is, mert ezen a szörnyű talajon így futballozott a csapat.