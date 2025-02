NS-infó: Brazíliába szerződik a magyar U-válogatott csatár

Barkóczi Benedek a Ferencvárosban, a Puskás Akadémiában és az MTK-ban nevelkedett, 2022-ben egy meccsen az NB I-ben is beállt csereként, majd kétszer is kölcsönadták az NB II-be, Kozármislenybe. Az előző idényben nyolc meccsen egy gólt szerzett a másodosztályban, és ezt megismételte ebben az évadban is, az őszi szezonban szintén nyolc meccsen játszott és egy gólt szerzett. Januárban azonban távozott a baranyaiaktól, jelenleg szabadon igazolható.

A támadó, aki korábban szerepelt az U18-as válogatottban és gólt is szerzett a korosztályos nemzeti csapatban, a Nemzeti Sport információi szerint Brazíliában folytatja pályafutását.

Úgy tudjuk, Barkóczi a napokban már el is utazott a dél-amerikai országba, ahol a Brasilis FC-hez szerződhet, amely az U20-as paulista állami bajnokságban szerepel. A magyar támadó (akinek az öccse, a 17 éves Barkóczi Barnabás éppen a héten mutatkozott be a Vasasban, az NB II-ben) szerződtetését a jövő hét elején jelentheti be új csapata.