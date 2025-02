NB III: rutinos gólvágót igazolt a Balatonfüred

A győri születésű Lencse Lászlót aligha kell bemutatni a magyar labdarúgás szerelmeseinek: játszott korábban az MTK-ban, a Vidinél, Kecskeméten, a Puskás Akadémiánál, az Újpestben, Gyirmóton és a Haladásban is – a szombathelyiektől 2024 nyarán távozott. Korábban a légióséletet is kipróbálta, játszott Izraelben, míg tavaly ősszel az osztrák Lockenhaus-Rattersdorf együttesében futballozott, onnan tér most vissza a magyar futballba, a Balatonfüredi FC-hez.

Lencse 2008-ban az MTK-val, 2011-ben a Videotonnal lett NB I-es bajnok. Annak idején utánpótlás-válogatott volt, majd két alkalommal a felnőtt nemzeti együttes keretébe is meghívót kapott.

A Szabados Tamás irányította fürediek 21 ponttal az NB III Északnyugati csoportjának 9. helyén állnak, s egyértelmű céljuk a bennmaradás.