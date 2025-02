Molnár Gábor: Mindent megteszünk a feljutásért

A harmadik helyről várja az NB II 16. fordulóját az előző idényben még az NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good, amely viszont csak három ponttal van az élen álló Kozármisleny, és kettővel a szintén feljutó helyen álló Kazincbarcika mögött. Hétfőn a Vasast fogadja hazai pályán a szabolcsi együttes.

„Nagyon jól sikerült a téli felkészülésünk – mondta lapunk megkeresésére Molnár Gábor, a Kisvárda harmincéves támadója. – Törökországban edzőtáboroztunk, szerintem megvalósítottuk azt, amit eltervezett az edzői stáb. A felkészülési találkozók is a hasznunkra váltak. Fizikailag és játékban is fejlődtünk.”

A Kisvárda az első tavaszi forduló csúcsmérkőzését játssza az egy ponttal mögötte, a negyedik helyen álló Vasassal.

„Fontos meccs, de nem lesz döntő jelentősége a bajnokság kimenetele szempontjából – mondta Molnár Gábor. – Jó összecsapást várok, a Vasas is fel akar jutni, nagy a tét. Hazai pályán mindenképpen győzni szeretnénk minden mérkőzésen, a három pont megszerzése a célunk a Vasas ellen is. Persze adott esetben, ha mondjuk a kilencvenharmadik percben még vesztésre állunk, a döntetlennek is tudnánk örülni, de alapvetően a győzelem a célunk, szeretnénk visszavágni az őszi első fordulóban elszenvedett vereségért. Nagyon sokat érne a jó tavaszi rajt, szoros az élmezőny, két-három győzelemmel át is vehetnénk a vezetést a tabellán.”

A Kisvárda 2018 és 2024 között hat idényt töltött folyamatosan az első osztályban. Ezt az évadot meglehetősen gyengén kezdte a Merkantil Bank Ligában, de aztán látványosan feljavult, így a dobogón telelt. Vajon minek köszönhető a feltámadás, és milyen esélye lehet a csapatnak az azonnali visszajutásra az NB I-be?

„Sok új játékos érkezett a nyáron, magamat is beleértve. Kellett egy kis idő ahhoz, hogy mindenki beilleszkedjen, de ezzel most már nincs gond, nagyon jó közösség alakult ki Kisvárdán – adott magyarázatot Molnár Gábor. – A célunk természetesen a feljutás, de nehéz az esélyeket belőni, mert sok csapat ugyanerre pályázik. Csak azt ígérhetem, mi mindent megteszünk azért, hogy a végén ott legyünk az első két hely valamelyikén. Jó a csapatunk, minden esélyünk megvan erre, de ahhoz minden mérkőzésen koncentrálnunk kell, mert a hibákat azonnal kihasználják a riválisaink.”

NB II

16. FORDULÓ – élő eredménykövető

Vasárnap

14.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n!

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

Hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Vasas FC