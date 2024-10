Hihetetlen jó érzés, hogy újra meccseket nyerünk – mondta az ünneplés után a Mezőkövesd kapusa

Felemásan indult a Mezőkövesd idénye az NB II-ben, azonban a múlt heti, Kisvárda elleni győzelem után most a Vasas ellen is nyert Csertői Aurél csapata. A 2–1-es sikert követően a meccs végén bravúrt is bemutató kapust, Juhász Istvánt kérdezte az NSO Tv.

„Megnéztem a meccs után, mellé ment volna a labda. De azért kellett, és örülök, hogy sikerült védenem a lövést” – mondta az utolsó percekben bemutatott bravúros védéséről a Mezőkövesd 19 éves kapusa, Juhász István, akit a jól hallható öltözői, illetve a szurkolókkal közös ünneplésről is kérdeztünk a Vasas elleni győzelem után: „Hihetetlen jó érzés, hogy újra meccseket nyerünk, nagyon jó volt a hangulat. Az meg nagyon jólesik, hogy a szurkolók idegenbe is elkísérnek minket” – válaszolta. Videónkban bővebben is értékeli a 2–1-es győzelmet.