Élen a Kozármisleny: keserédes sikertörténet az NB II-ben

A GYŐZELEM ZÁLOGA a rossz edzőpályán lehet elásva… Korábban kétszer is volt második a kétcsoportos NB II-ben a Kozármisleny labdarúgócsapata, most azonban az egycsoportosban áll az élen, nyolc játéknap után, tizenhatos mezőnyben. Futball-láz is lehet belőle, bár dologidőben még legfeljebb a hőemelkedés érzékelhető.

A kozármislenyi feltételekre senki sem panaszkodik. A stadion kicsi, ám nagyon rendben van, szinte új. Konditerem, fedett műfüves játéktér is várja a labdarúgókat. No, de edzőpályával csehül állnak a klubnál: hetente többször Pécsen készülnek, pontosabban Pécsbányán, a DDGáz SC egykori sporttelepén, ahonnan az idegesebb szülő a gyermekével a kapuból fordulna vissza, mert a látvány minden, csak nem vonzó.

„Nálunk ez a nulladik előszűrő – jellemezte a helyzetet kínos mosollyal Magyar Márk klubigazgató. – Aki az első ottani foglakozás után másnap is megjelenik az öltözőben, arra számítunk a későbbiekben is. Sajnos egyelőre nincsen tartalék gyepünk, ezért néha naponta buszozunk a tréningre, meg vissza, időt, pénzt fordítva rá. Persze, aki mostoha keretek között tud valamit, annak lesz igazán ünnep a meccsnap!”

Ezzel aztán a mostanság NB III-as pécsi foci is kap egy kis darabot a második vonalból. Persze senki sem így gondolta a megoldást, évekkel korábban a Pécsi MFC drukkerei nem erre számítottak, csak közben visszaestek az NB III-ba. A nyolcezres kisváros – Pécs közvetlen szomszédságában – csapata viszont a második vonalban az élről várhatja a folytatást.

„A helyezés jelenleg nem mérvadó – értékelte a részsikereket Pinezits Máté, aki vezetőedzőként került a kék-fehérekhez, 2024 nyarán, új emberként. – Nekünk tisztességgel kell végeznünk a dolgunkat, a lehetőségeinkhez mérten mindent megtenni, aztán meglátjuk, mire lesz elég az idény befejeztével. A futball komoly tudománnyá nőtte ki magát, de azért az egyéniségeket sem szabad túlzottan szigorú keretek közé szorítani, mert akkor a lényeg vész el könnyen, maga a játék.”

Valamit jól csinálnak a mislenyiek – Pinezits Máté vezetőedző szerint hagyni kell játszani a futballistákat (Fotó: Árvai Károly, archív)

Nem lehet panasz például Kirchner Krisztián erőnlétére, hiszen sorra szerzi a gólokat az elmúlt évad gólkirálya. Tíznél jár nyolc mérkőzésen. Jó a kondíciója, egyes hírek szerint szabadidejében a saját házánál önmaga segédmunkása. Betonoz, parkettát rak le, megfogja a munka végét.

„Sokszor a társak góljainál jobban örülök, mint amikor én vagyok eredményes – szerénykedett a szurkolók kedvence. – Lényegtelen, kinek a neve szerepel az eredményjelzőn, csak győzzünk. Ugyanakkor, ha rám jön ki a lövés lehetősége, igyekszem élni vele, ám ez nem egyéni sportág. Magányosan itt mindenki vesztésre van ítélve!”

A csapat bizalmi embere Markó Lajos, aki jelenleg szertáros. Él-hal a klubért, a futballért, a munkája kifogástalan. De nála nagyobb „kincstári pesszimista” aligha akad e hazában: győztes csaták után öt perccel már a következő ellenfél miatt aggódik. Mégis adnak a szavára, mert mások helyett is tud borúsan a jövőbe látni.

„Ha Lajos bácsin múlna, biztosan feljutnánk az NB I-be, érzelmi alapon – tette hozzá Vajda Roland, a 19 éves védő. – Nagyon szeretjük, mindent megtesz értünk, válogatottszintű munkaerő. Itt örökké jó labdarúgónak lenni, mivel ez a közeg tényleg mindenkit ösztönöz. Egyszer talán majd kapok szerepet élvonalbeli csapatnál is, sok fiatal álmodik ilyenről. Amúgy a futballhevület már nálunk is jól érzékelhető, a csapatszellem is kiváló. Ha az ifjabbak közül valaki hibázik, nem maradnak el a keményebb szavak az öregektől, ám azon senki sem szokott megsértődni. Tudunk harcolni egymásért, a közös sikerekért meg a nézőinkért is.”

A főutcán hétköznapi, már-már falusi nyugalom honol délidőben, munkanapon, Kozármislenyben. Az égiek esővel áztatják az utakat, járdákat, meg a stadion gyepét, de nem a HR Rent Kozármisleny labdarúgóit siratják. Ha mégis, akkor azok Baranyában pillanatnyilag örömkönnyek.

NB II, 9. FORDULÓ

Október 6., vasárnap

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budafoki MTE

13.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

13.00: BVSC-Zugló–Kisvárda Master Good

17.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC

17.00: Soroksár SC–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny

17.00: Gyirmót FC Győr–Budapest Honvéd FC

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Békéscsaba 1912 Előre